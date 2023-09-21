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الأسير محمود عارضة من عرابة يدخل عامه الـ28 في الأسر

9/21/2023 10:17:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل الأسير محمود عبد الله علي عارضة (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ28 في سجون الاحتلال.


وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن العارضة من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول 2021، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

وفا


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