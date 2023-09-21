الأسير محمود عارضة من عرابة يدخل عامه الـ28 في الأسر

الأسير محمود عارضة من عرابة يدخل عامه الـ28 في الأسر
التاريخ
9/21/2023 10:17:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل الأسير محمود عبد الله علي عارضة (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ28 في سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن العارضة من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول 2021، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.
وفا
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