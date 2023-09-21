أنشأ 20 شركة فاشلة قبل أن يصبح مليارديراً

ميهتا هو المؤسس المشارك البالغ من العمر 37 عاماً لشركة إنستاكارت "Instacart"، وهي شركة ناشئة لتوصيل البقالة عبر الإنترنت تم طرحها للاكتتاب العام يوم الثلاثاء وتفتخر الآن بقيمة سوقية تبلغ 8.8 مليار دولار. وباعتباره أكبر مساهم فردي في "Instacart"، تبلغ قيمة ثروة "ميهتا" الآن 1.1 مليار دولار بعد بيع 700 ألف سهم من الشركة التي أطلقها في سان فرانسيسكو في عام 2012.

وقال لشبكة "CNBC"، إن طريقه إلى أن يصبح مليارديراً لم يكن مؤكداً على الإطلاق: لقد كان مليئاً ببقايا "حوالي 20" شركة ناشئة فاشلة حاول تأسيسها، قبل أن يجد النجاح أخيراً مع "Instacart".

وفي عام 2010، كان ميهتا يعيش في سياتل ويعمل في مجال الخدمات اللوجستية لشركة أمازون كمهندس لسلسلة التوريد. وقال إنه استقال من وظيفته وانتقل إلى سان فرانسيسكو مع الرغبة في بناء شركته الناشئة الناجحة، ولكن دون خطة واضحة.

وقال ميهتا: "السبب الذي دفعني إلى ترك وظيفتي في شركة أمازون هو أنني أردت أن أصبح رائد أعمال". "لم أكن أعرف ماذا ستكون فكرتي".

وعلى مدار العامين التاليين، تراوحت محاولاته في مجال ريادة الأعمال من إنشاء شركة إعلانية ناشئة لشركات الألعاب إلى شبكة اجتماعية للمحامين. وقال ميهتا: "لسوء الحظ، فشلت جميعها".

وأخيرا، لجأ أخيرا إلى ثلاجته الخاصة للإلهام. وقال ميهتا إن قلة مشترياتي من البقالة "كانت مشكلة مستمرة بالنسبة لي"، واعتقد أنه ربما لم يكن وحده.

كما رأى أيضاً فجوة في سوق التوصيل عبر الإنترنت المزدهر. قال ميهتا: "كان ذلك في عام 2012 وكنا نطلب كل شيء عبر الإنترنت، باستثناء البقالة". "لقد قررت أنني سأغير ذلك. لقد بدأت في برمجة الإصدار الأول من تطبيق Instacart، وبعد 3 أسابيع، وُلدت الشركة الناشئة.

وقال: "بداية Instacart كانت وعرة"، أراد "ميهتا" الانضمام إلى مسرعة الأعمال للشركات الناشئة "Y Combinator"، لكن فاته الموعد النهائي للتقديم، حسبما صرح لـ "TechCrunch" في عام 2012. وتمكن من إقناع شركاء "Y Combinator" باستخدام تطبيقه ليؤمن لنفسه مكاناً.

ساعدت "Y Combinator" شركة "ميهتا" في الحصول على 2.3 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري في غضون بضعة أشهر، وسرعان ما انتشرت "Instacart" خارج سان فرانسيسكو. وهي تقدم الآن منتجات البقالة من أكثر من 80000 متجر، بما في ذلك سلاسل مثل "Kroger"، و"Costco"، و"Wegmans"، في أكثر من 14000 مدينة عبر أميركا الشمالية.

وقبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، كتبت Instacart في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة سلمت أكثر من 900 مليون طلب للعملاء، تحتوي على 20 مليار عنصر.

ومع الاكتتاب العام، سيترك ميهتا دوره كرئيس تنفيذي للشركة، منهياً بذلك 11 عاماً من العمل مع الشركة.