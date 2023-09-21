+OSN تعرض المسلسل التركي الشهير One Love بشكل حصري

(MENAFN
- IPN) ● +OSN وOSNtv تبثان العرض الأول للمسلسل في المنطقة بدءاً من 15 أكتوبر
● المسلسل شهد نجاحاً باهراً من حيث التقييمات والأرباح منذ انطلاقه عام 2022
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 سبتمبر 2023: أعلنت +OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن عرض المسلسل التركي One Love، العمل الدرامي الحائز على إشادات النقاد، بشكل حصري بدءاً من 15 أكتوبر بواقع حلقة واحدة كل أسبوع. وسيتم بث المسلسل أيضاً على قناة ياهلا بالعربي التابعة لخدمة البث OSNtv، ويشكل عرض المسلسل على OSN الإطلاق الأول للنسخة المدبلجة للعربية.
ويستند المسلسل إلى أحداثٍ حقيقية، ما أكسبه شهرة واسعة منذ انطلاقه على Show TV في 28 أكتوبر 2022، وهو من إنتاج شركة Gold Film الشهيرة وإخراج هاكان كيرفافاتش وتأليف ميليس سيفليك، وشارك فيه نخبة من الممثلين، بمن فيهم باريش كيليتش وايفريم ألاسيا وسيلا توركوغلو وسيبل تاشجي، إضافة إلى أوغلو وموجدا اوزمان ودوجوكان جونجور وسيتار تانريوجين. وتم بيع المسلسل لـ22 دولة حتى الآن، وحصلت OSN على الحقوق الحصرية لعرضه في المنطقة.
ويروي المسلسل قصة الشابة دوجا التي تلتقي مصادفة مع رجل من عائلة متدينة جداً في بداية رحلتها الجامعية، لتتطور العلاقة بينهما إلى علاقة حب وسط القيم والنزاعات العائلية، خاصة مع كيفيلسيم، والدة البطلة، ما يؤدي إلى الكثير من المواقف الدرامية خلال محاولة الشخصيتين تجاوز اختلافاتهما للوصول إلى الانسجام. وتتصاعد الأحداث مع محاولتهما ردم الفجوة بين عالميهما المتناقضين، حيث تعيش دوجا حياة عصرية مقابل تمسك عائلة فاتح بالتقاليد المتجذرة، ليعيش المشاهدون رحلة مليئة بالقيم ومشاعر الحب والتقبّل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت رولا كرم، نائب الرئيس لشؤون الاستحواذ ورئيس قسم المحتوى العربي في شبكة OSN: "يسرنا عرض مسلسل One Love حصرياً في المنطقة، لا سيما أنه أحد الأعمال الدرامية الشهيرة الذي حاز على الكثير من الاهتمام في فئة الأعمال التركية منذ انطلاقه العام الماضي. وتحرص OSN على انتقاء عروضها بعناية، وتهدف دوماً إلى تلبية تفضيلات وتطلعات جميع المشاهدين في المنطقة من خلال توفير أبرز الأعمال".
وشهد المسلسل نجاحاً باهراً من حيث الأرباح والتقييمات منذ انطلاقه عام 2022، حيث ارتفع تقييمه ليصل إلى %13.12 بعد عرض 21 حلقة فقط، كما حقق أرباحاً وصلت إلى 30% في عرضه التجاري. ويتم حالياً إنتاج الجزء الثاني من المسلسل.
وبدوره قال هاكان كيرفافاش، مخرج المسلسل: "شكّل العمل على إخراج المسلسل رحلة شخصية مهمة بالنسبة لي. وحرصت على تقديم قصة تعكس مختلف الثقافات وتحتفي بتقاليد القصص التركية الغنية. وتحظى الأعمال التركية بمكانة خاصة لدى المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسلط الضوء على الثقافة والمشاعر التي تتميز بها هذه المنطقة. ويسرني انضمام مسلسل One Love إلى قائمة المسلسلات التركية المعروضة في المنطقة، لا سيما أنه يُعرض بشكلٍ حصري عبر خدمة +OSN".
ويمكن الوصول إلى خدمة +OSN عن طريق تطبيقات الأجهزة العاملة بنظامي Android وiOS أو عن طريق المنصات التلفزيونية الشهيرة على الإنترنت. كما يمكن معرفة المزيد حول الاشتراك بالخدمة عن طريق الرابط
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