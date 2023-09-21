تراجع الاسترليني مقابل الدولار
التاريخ
9/21/2023 9:15:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الخميس أمام الدولار، وفق التقارير الاقتصادية البريطانية.
وتراجع الإسترليني أمام الدولار ليصل إلى 1.226 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.152 يورو.
ووفق التقارير جاء تراجع الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة وصفت بالمفاجئة، إذ كان من المتوقع رفع سعر الفائدة الأساسي من 5.25 % إلى 5.5% .
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