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تراجع الاسترليني مقابل الدولار

9/21/2023 9:15:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الخميس أمام الدولار، وفق التقارير الاقتصادية البريطانية.


وتراجع الإسترليني أمام الدولار ليصل إلى 1.226 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.152 يورو.


ووفق التقارير جاء تراجع الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة وصفت بالمفاجئة، إذ كان من المتوقع رفع سعر الفائدة الأساسي من 5.25 % إلى 5.5% .

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