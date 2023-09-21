تراجع الاسترليني مقابل الدولار



وتراجع الإسترليني أمام الدولار ليصل إلى 1.226 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.152 يورو.



ووفق التقارير جاء تراجع الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة وصفت بالمفاجئة، إذ كان من المتوقع رفع سعر الفائدة الأساسي من 5.25 % إلى 5.5% .