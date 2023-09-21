عبداللطيف جميل للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تكشفان عن فريق "جي آر السعودية"

(MENAFN
- Instinctif Partners) جدة، المملكة العربية السعودية، 20 سبتمبر 2023: كشفت كل من عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب الـ 70 عامًا، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (SAMF)، عن فريق "جي آر السعودية" (GR) المشارك في بطولة السعودية تويوتا هذا الموسم.
وتم الكشف عن الفريق في حفل أُقيم في قاعة حسين جميل بجدة، بحضور كبار المسؤولين وأعضاء من عبداللطيف جميل للسيارات، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ووزارة الرياضة، والمتسابقين السعوديين البارزين يزيد الراجحي ودانيا عقيل. كما شهد الحفل الكشف عن سيارات الفريق الجديد وتصاميمها، والتي تضم سيارة (يارس GR، GR 86، وسوبرا).
ويتألف الفريق الذي ترعاه عبداللطيف جميل للسيارات من أربعة سائقين من الشباب، هم: حمزة باخشب، عبدالله قباني، محمود عابد، يوسف باحويرث، إلى جانب السائقة الشابة ريم العبود، التي احتلت مؤخرًا المرتبة الأولى بين الشابات السعوديات اللواتي شاركن في مدرسة "جازو ريسينج" السعودية للسباقات. ومن المتوقع أن يتنافس الفريق في تخصصات تشمل كسر الزمن، صعود الهضبة، الدريفت، والأوتوكروس المرتقب إقامتها في الأحساء في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر.
بهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "يبدأ طريق التميز بالاستثمار في تنمية شبابنا. وتماشيًا مع رؤية 2030، تعزز مبادرات مثل مدرسة "جازو ريسينج" السعودية للسباقات والإطلاق اللاحق لفريق "جي آر السعودية" من مكانة المملكة كمركز عالمي لرياضة السيارات. لذا يشرفنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة التحويلية، التي توفر للسائقين الطموحين فرصًا لا مثيل لها. ولا ترعى جهودنا المشتركة الجيل القادم من أبطال السباقات فحسب، بل وتنمي أيضًا روح الشغف والتصميم لدى شبابنا. ونحن نتطلع لرؤية مآثر شبابنا على الصعيدين المحلي والعالمي".
يأتي اختيار تشكيلة الفريق بعد برنامج تقييمي وتدريبي مكثف أقيم في مدرسة "جازو ريسينج" السعودية للسباقات والتي استضافتها حلبة كورنيش جدة مؤخرًا. كجزء من البرنامج، تم تدريب السائقين الخمسة بإشراف نخبة من أشهر المدربين أمثال عبد الله باخشب وبول سبونر وحاتم نتُّو. لتضمن خبرتهم الرفيعة حصول المشاركين على أفضل إرشاد قبيل مشاركتهم في بطولة السعودية تويوتا.
من جهته قال حسن جميل، رئيس مجلس المديرين لعبداللطيف جميل للسيارات: "يسعدنا الكشف عن فريق "جي آر السعودية" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. حيث تعكس هذه المبادرة عزمنا الراسخ على دعم رياضة السيارات في المملكة وإلهام الجيل القادم من المتسابقين. ومن خلال تسخير قوة الشراكات الاستراتيجية سنتمكن من مواصلة استكشاف ودعم المواهب الاستثنائية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "جودة الحياة"، أحد أهم برامج رؤية 2030. نحن فخورون بتوفير بيئة داعمة لهؤلاء الرياضيين الموهوبين وبدعمهم في رحلتهم نحو تحقيق النجاحات في المحافل الوطنية والدولية".
تستند هذه المبادرة إلى حقيقة أن رياضة السيارات لا تنتج الأبطال فحسب، بل وتصنع نماذج يحتذى بها في المجتمع. ويمثل فريق "جي آر" السعودية علامة فارقة في تاريخ عبداللطيف جميل للسيارات الحافل بدعم رياضة السيارات على مدى أكثر من 26 عامًا.
ويشكل الفائزون من مدرسة "جازو ريسينج" السعودية للسباقات نخبة من ألمع المواهب السعودية، ممن مكنهم عزمهم وشغفهم وإصرارهم على نيل مقاعدهم في فريق "جي آر" السعودية. وستكون قصتهم مصدر إلهام لشباب المملكة، خاصة أولئك الراغبين بالدخول في عالم رياضة السيارات.
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