أصغر جد في العالم عنوان يتصدر مواقع التواصل فما القصة؟! .. استمع

أصغر جد في العالم عنوان يتصدر مواقع التواصل فما القصة؟! .. استمع
التاريخ
9/21/2023 9:14:52 AM
(MENAFN- Amman Net) تصدرت مواقع التواصل صورة الشاب الأردني كمال التلفيتي وعمره ٣٣ عام وبيده حفيده ليكون بذلك صاحب أصغر جد في العالم.
التلفيتي بين أنه تزوج في عمر ال١٦ وانجب إبنته والتي تزوجت بعمر ال١٦ ايضا وأنجبت له حفيده الأول.. الصورة لقيت تفاعل واسع من رواد فيسبوك .. إذ هنأ عدد كبير الجد الشاب وتمنوا له ولعائلته السعادة، واعترض البعض على كونه زواج قاصر..
ف صفحة سكرين ميكس نشرت الصورة وعلقت عليها "انت وعندك 40 سنة ولسا بتفكر تتجوز".
وأنور البشكية علق "بعيدًا عن القصة في خطاء في الحساب
مفروض في احسن الضروف يكون 34 سنة 🤔علي حسب الكلام".
وأحمد الشتيوي كتب"دقيقه يا جماعه نفهم🫡".
أما بشير"الواحد يكون مستغرب في أمان الله حتى يلقى إستغراب ينسيه فالإستغراب لي كان شاد بيه يدو ههه".
وعلي يوسف ممازحا"بعد النجاح الكبير الذي حققه covid-19 نطلب من الصين الشقيقة بالاسراع وإطلاق covid-19 pro Max😂".
وشموخ العزة"ماشاء الله ...بس مش عارفة شو بدي احكي الزواج للقاصر ذكر او انثى مابشجعه".
وساجدة"هلكنا قانون الجرائم الإلكترونية.. مش راح احكي اشي".
ونختمها بتعليق شذى غنام التي علقت من وجهة نظر مخالفة"مش عارفه يعني اشي بدعو للفخر طفله خلفت طفل ما شاء الله برافوو للاب الي حب يكرر تجربته ببنته 🤝🤝".
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأردني اليوم.Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · "أصغر جد في العالم" عنوان يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي الأردني فما القصة؟!
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