أصغر جد في العالم عنوان يتصدر مواقع التواصل فما القصة؟! .. استمع

التلفيتي بين أنه تزوج في عمر ال١٦ وانجب إبنته والتي تزوجت بعمر ال١٦ ايضا وأنجبت له حفيده الأول.. الصورة لقيت تفاعل واسع من رواد فيسبوك .. إذ هنأ عدد كبير الجد الشاب وتمنوا له ولعائلته السعادة، واعترض البعض على كونه زواج قاصر..

ف صفحة سكرين ميكس نشرت الصورة وعلقت عليها "انت وعندك 40 سنة ولسا بتفكر تتجوز".

وأنور البشكية علق "بعيدًا عن القصة في خطاء في الحساب

مفروض في احسن الضروف يكون 34 سنة 🤔علي حسب الكلام".

وأحمد الشتيوي كتب"دقيقه يا جماعه نفهم🫡".

أما بشير"الواحد يكون مستغرب في أمان الله حتى يلقى إستغراب ينسيه فالإستغراب لي كان شاد بيه يدو ههه".

وعلي يوسف ممازحا"بعد النجاح الكبير الذي حققه covid-19 نطلب من الصين الشقيقة بالاسراع وإطلاق covid-19 pro Max😂".

وشموخ العزة"ماشاء الله ...بس مش عارفة شو بدي احكي الزواج للقاصر ذكر او انثى مابشجعه".

وساجدة"هلكنا قانون الجرائم الإلكترونية.. مش راح احكي اشي".

ونختمها بتعليق شذى غنام التي علقت من وجهة نظر مخالفة"مش عارفه يعني اشي بدعو للفخر طفله خلفت طفل ما شاء الله برافوو للاب الي حب يكرر تجربته ببنته 🤝🤝".

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأردني اليوم.