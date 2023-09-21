اجتمع الآلاف من قادة العالم في كوريا الجنوبية لبناء السلام المؤسسي

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- HWPL) حضر أكثر من 1,800 شخص من 121 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والفلبين وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وباكستان وتايلاند ورومانيا والهند، الذكرى التاسعة لقمة السلام العالمية HWPL لـ 18 سبتمبر التي انعقدت في إنتشون، كوريا الجنوبية، من 18 إلى 21 سبتمبر.
خلال هذا الحدث الذي حمل عنوان "تنفيذ استراتيجيات متعددة الأبعاد للسلام المؤسسي"، شارك قادة وخبراء في مجالات القانون الدولي والدين والتعليم والشباب والنساء والإعلام في حوالي 30 جلسة على مدار أربعة أيام. وشارك المشاركون في مناقشات مصممة خصيصًا ليس فقط من جانب المجالات، بل من جانب البلدان أيضًا، بشأن استراتيجيات عملية وقابلة للتطبيق لوضع قانون دولي ملزم قانونًا للسلام.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 18، حث لي مان هي، رئيس المنظمة المضيفة، ’الثقافة السماوية، السلام العالمي، وإحياء النور (HWPL)‘، السياسيين وقادة الدول على العمل معًا من أجل السلام كما دعا إلى العمل، مرسمًا من تجربته الشخصية كمحارب قديم، بعد أن شهد الحقائق القاسية للحرب.
"لماذا يجب التضحية بحياة الشباب في الحرب؟ ما هي السياسة، ولمن؟ عندما تندلع الحرب، ليس السياسيون هم الذين يخرجون ويقاتلون، بل الشباب الذين لم يزدهروا من قبل يتم التضحية بهم. ولا يمكن تحقيق السلام بالكلمات وحدها. إذا لم يكن لدينا واحدة، علينا أن ننشئ واحدة، لذلك سافرنا 32 مرة حول العالم للقيام بأنشطة السلام. لو انتصر السلام في هذا العالم، لما حدثت وفيات مؤسفة. ومن خلال سن القانون الدولي، يجب علينا أن نترك السلام إرثًا للمجتمع العالمي حيث سيعيش أحفادنا،" قال الرئيس لي.
وفي الجلسة الرئيسية يوم 18، قال سعادة. البروفيسور الدكتور إميل كونستانتينسكو، الرئيس الثالث لرومانيا: "لقد اتفقنا خلال القمة على أن السلام ليس مفهومًا مجردًا، بل هو قيمة عليا للإنسانية يمكن أن تولد بيئة هادئة يمكن للناس أن يعيشوا فيها دون الحاجة إلى السلام. التهديد بالصراع العنيف أو الضغط النفسي. واتفقنا على العمل من أجل تنفيذ تدابير ملموسة، على المدى القصير وقبل كل شيء على المدى الطويل، من أجل صياغة نظام مرجعي جديد يحل محل مواقف ’الإنسان ضد الإنسان‘ بـ ’الرجل إلى جانب الإنسان‘، المعبر عنها في الشعار الذي اعتمدناه في عام 2014، ’نحن واحد‘".
لتحقيق سلام عادل ومستدام، تدعو HWPL إلى بناء سلام مؤسسي ملموس متفق عليه دوليًا على أساس ’وثيقة السلام ووقف الحرب (DPCW)‘ التي تقترح تدابير شاملة لاستمرارية السلام، بدءًا من منع الصراعات إلى الحفاظ على السلام. بالإضافة إلى ذلك، تواصل HWPL أنشطة مثل تسهيل الحوار بين الأديان، وتعزيز أنشطة السلام التي يقودها الشباب والنساء، وتوفير تعليم السلام، وتعزيز ثقافة السلام من خلال التواصل مع وسائل الإعلام.
في العرض التقديمي للتقرير المرحلي، قدم كانغ تاي هو، المدير العام لـ HWPL، التقدم الذي أحرزته DPCW، التي تلقت ما يقرب من 900,000 دعم من المجتمع المدني في 176 دولة بالإضافة إلى برلمان أمريكا الوسطى، وحالة مينداناو، التي هو مثال على اتفاق السلام على المستوى الخاص.
وقال حضرة. عهد بن إبراهيم الحاج، رئيس وزراء منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في مينداناو الإسلامية (BARMM) من الفلبين: "اليوم، أقف أمامكم جميعًا بأقصى قدر من التواضع وأقول إن بانجسامورو أصبحت الآن أرض السلام والرخاء والعدالة حيث يتعايش المسلمون والمسيحيون والشعوب الأصلية وإخواننا وأخواتنا اللوماد ويعيشون في وئام. وبينما نحتضن عصرًا جديدًا باسم السلام والتنمية، فإنني أدعو كل زعيم مؤثر وصانع سياسات ومدافع عن السلام في أجزاء من العالم إلى أن يصبح منجنيقًا يعزز السلام ونزع السلاح والمستقبل المستدام. دعونا نواصل كتابة قصة السلام".
قامت HWPL بإدارة أكاديمية السلام الديني (RPA)، وهي منصة للدراسات الكتابية المقارنة، في 130 دولة حول العالم بهدف منع الصراعات وتعزيز المصالحة من خلال الحوار بين الأديان. كما تم تنفيذ تعليم السلام HWPL لتعلم وممارسة القيم السلمية في مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية في 90 دولة حول العالم.
أعرب مسؤولو HWPL عن امتنانهم للزيارة التي قام بها رسل السلام العالميون إلى كوريا الجنوبية، بما في ذلك رؤساء الدول السابقين والقادة من الرتبة الوزارية، وجميعهم متحدون من أجل التطلع المشترك للإنسانية: السلام. كما دعوا إلى تعاون حكومة كوريا الجنوبية إلى جانب دعم المجتمع الدولي، لضمان أن مثل هذه الدبلوماسية غير الحكومية يمكن أن تساهم في تحقيق السلام الدائم والقابل للتحقيق.
في هذا الحدث، تم تقديم جائزة HWPL للسلام إلى 13 فردًا تقديراً لمساهماتهم في التعاون مع مبادرات السلام التابعة لـ HWPL. وكان من بين المستفيدين سعادة. البروفيسور الدكتور إميل كونستانتينسكو، الرئيس الثالث لرومانيا؛ وسعادة. السيد عمر كيتا، المندوب الدائم السابق لمالي لدى مقر اليونسكو؛ والدكتور سياران بيرك، أستاذ القانون الدولي في جامعة فريدريش شيلر جينا باللغة الألمانية.
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