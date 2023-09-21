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وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة على أراضي الخزينة بالسويمة

9/21/2023 9:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس، 7 أبنية غير مأهولة مقامة بطريقة مخالفة على أراضي خزينة الدولة بمنطقة السويمة قرب البحر الميت.


وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة وبلدية السويمة، أزالت تلك الأبنية الواقعة ضمن حوض 2 بالسويمة وحوض 9 الحمرة الشمالي/ قرية الفيحاء، والتي منها 4 أبنية مسقوفة و3 أخرى غير مسقوفة وجميعها جدرانها من الطوب وغير مأهولة بالسكان.


وأكدت السلطة، أنه تم عمل تقرير إزالة مشترك لتلك الأبنية التي تعود لأشخاص غير معروفين وبدون الحصول على موافقات السلطة، مشيرة الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المعتدين حال معرفة هوياتهم حسب الأصول.

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