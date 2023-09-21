وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة على أراضي الخزينة بالسويمة

وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة على أراضي الخزينة بالسويمة
التاريخ
9/21/2023 9:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس، 7 أبنية غير مأهولة مقامة بطريقة مخالفة على أراضي خزينة الدولة بمنطقة السويمة قرب البحر الميت.
وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة وبلدية السويمة، أزالت تلك الأبنية الواقعة ضمن حوض 2 بالسويمة وحوض 9 الحمرة الشمالي/ قرية الفيحاء، والتي منها 4 أبنية مسقوفة و3 أخرى غير مسقوفة وجميعها جدرانها من الطوب وغير مأهولة بالسكان.
وأكدت السلطة، أنه تم عمل تقرير إزالة مشترك لتلك الأبنية التي تعود لأشخاص غير معروفين وبدون الحصول على موافقات السلطة، مشيرة الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المعتدين حال معرفة هوياتهم حسب الأصول.
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