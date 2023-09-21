حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة

حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة
التاريخ
9/21/2023 9:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار حوامدة موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة من دوري المحترفين التي تبدأ مساء الخميس.
وقال الحوامدة لـ"ملاعب"، إن موقف الأندية لم يتغير ولن يكون هناك مشاركة في الجولة السادسة من الدوري، لافتا إلى أن الأندية لم تتلق أي رد من الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن مطالبها.
وأضاف أن الأندية طالبت في الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقر نادي الوحدات مؤخرا بتقديم دعم مادي بقيمة 200 ألف دينار للعودة إلى المشاركة بالمسابقات المحلية واستئناف المسابقة.
وتعاني الأندية من ارتفاع النفقات جراء ارتفاع عقود اللاعبين وقلة المداخيل الثابتة، بالإضافة لعدم وجود راعٍ للدوري.
ملاعب
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