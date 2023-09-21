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حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة

9/21/2023 9:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار حوامدة موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة من دوري المحترفين التي تبدأ مساء الخميس.
وقال الحوامدة لـ"ملاعب"، إن موقف الأندية لم يتغير ولن يكون هناك مشاركة في الجولة السادسة من الدوري، لافتا إلى أن الأندية لم تتلق أي رد من الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن مطالبها.
وأضاف أن الأندية طالبت في الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقر نادي الوحدات مؤخرا بتقديم دعم مادي بقيمة 200 ألف دينار للعودة إلى المشاركة بالمسابقات المحلية واستئناف المسابقة.
وتعاني الأندية من ارتفاع النفقات جراء ارتفاع عقود اللاعبين وقلة المداخيل الثابتة، بالإضافة لعدم وجود راعٍ للدوري.

ملاعب

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