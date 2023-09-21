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مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9/21/2023 9:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 21-9-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول ولاسك لينز في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

شيريف تيراسبول X روما – 7.45 مساء- HD 1 beIN Sports
سيرفيت السويسري X سلافيا براج – 7.45 مساء- beIN Sports
لاسك لينز X ليفربول – 7.45 مساء- beIN Sports
سانت جيلواز البلجيكي X تولوز – 7.45 مساء- beIN Sports
باير ليفركوزن X هاكن السويدي – 7.45 مساء- beIN Sports
كاراباج أجدام X مولده – 7.45 مساء- beIN Sports
رين الفرنسي X ماكابي حيفا – 7.45 مساء- beIN Sports
باناثينايكوس X فياريال – 7.45 مساء- beIN Sports
وست هام X باتشكا توبولا – 10 مساء- beIN Sports
أولمبياكوس X فرايبورج – 10 مساء- beIN Sports
سبارتا براج X أريس ليماسول – 10 مساء- beIN Sports
جلاسكو رينجرز X ريال بيتيس – 10 مساء- HD 3 beIN Sports
أتالانتا X راكوف البولندي – 10 مساء- beIN Sports
شتورم جراس X سبورتينج لشبونة – 10 مساء- beIN Sports
أياكس أمستردام X مارسيليا – 10 مساء- HD 1 beIN Sports
برايتون X آيك أثينا – 10 مساء- beIN Sports
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

زرينيسكي X ألكمار – 7.45 مساء- beIN Sports
ليجيا وارسو X أستون فيلا – 7.45 مساء- beIN Sports
آينتراخت فرانكفورت X أبردين – 7.45 مساء - beIN Sports HD 9
هلسنكي X باوك سالونيكا – 7.45 مساء - beIN Sports
جينك البلجيكي X فيورنتينا – 7.45 مساء - HD 3 beIN Sports
فرينكفاروزي X تشوكاريتشكي – 7.45 مساء - beIN Sports
فنربخشة التركي X نورشيلاند – 7.45 مساء - beIN Sports
لودوجوريتس X سبارتاك ترنافا – 7.45 مساء - beIN Sports
سلوفان براتيسلافا X كي كلاكسفيك – 10 مساء - beIN Sports
لوجانو X بودو جليمت – 10 مساء- beIN Sports
كلوب بروج X بشكتاش – 10 مساء - beIN Sports
فيكتوريا بلزن X بالكاني – 10 مساء - beIN Sports
دينامو زغرب X أستانا – 10 مساء - beIN Sports
ماكابي تل أبيب X بريدابليك كوبافوجور – 10 مساء - beIN Sports
زوريا لوهانسك X جينت البلجيكي – 10 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الإتفاق X الطائي – 6 مساء- SSC HD
التعاون X الرائد – 6 مساء - SSC HD
ضمك X الهلال – 6 مساء - SSC HD
الاتحاد X الفتح – 9 مساء - SSC HD
الشباب X الحزم – 9 مساء - SSC HD

ملاعب

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