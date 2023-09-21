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بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومركز وادي عربة للبحوث الزراعية

9/21/2023 9:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات مع مدير مركز وادي عربة للبحوث الزراعية المهندسة رنا الكباريتي، سبل التعاون لخدمة المزارعين وإجراء البحوث الزراعية في منطقة وادي عربة.
وأكد النجادات أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة والمركز في تطوير القطاع الزراعي بمنطقة العقبة الاقتصادية، مشيرا إلى دور المركز الحيوي في إجراء البحوث الزراعية، وتنفيذ مشاريع بحثية تسهم في تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي.

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