فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي
التاريخ
9/21/2023 9:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجلت فنادق البحر الميت، خلال نهاية الأسبوع الحالي، أعلى نسب إشغال بين الفنادق في الأردن، وفقاً لجمعية الفنادق الأردنية .
وقال الناطق باسم الجمعية حسين هلالات، إن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت، خلال نهاية الاسبوع الحالي وصلت إلى 86%، وفي العاصمة عمّان 71%، وفي العقبة 80%، وفي البترا 61%.
وأضاف هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أن حجوزات الفنادق (فئة 5 نجوم) في البحر الميت وصلت إلى 82%، العقبة 74%، عمان 70%، البترا 67%.
ونوه إلى أن حجوزات الفنادق (فئة 4 نجوم) في عمان 80%، البحر الميت 89%،البترا 72%، العقبة 88%.
وقال إن اشغال فنادق (فئة 3 نجوم) في العاصمة عمان وصلت لـ 63%، البترا 45%، العقبة 79%.
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