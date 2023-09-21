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فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

9/21/2023 9:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجلت فنادق البحر الميت، خلال نهاية الأسبوع الحالي، أعلى نسب إشغال بين الفنادق في الأردن، وفقاً لجمعية الفنادق الأردنية .
وقال الناطق باسم الجمعية حسين هلالات، إن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت، خلال نهاية الاسبوع الحالي وصلت إلى 86%، وفي العاصمة عمّان 71%، وفي العقبة 80%، وفي البترا 61%.
وأضاف هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أن حجوزات الفنادق (فئة 5 نجوم) في البحر الميت وصلت إلى 82%، العقبة 74%، عمان 70%، البترا 67%.
ونوه إلى أن حجوزات الفنادق (فئة 4 نجوم) في عمان 80%، البحر الميت 89%،البترا 72%، العقبة 88%.


وقال إن اشغال فنادق (فئة 3 نجوم) في العاصمة عمان وصلت لـ 63%، البترا 45%، العقبة 79%.

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