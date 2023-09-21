نقيب الفنانين يكشف سبب وفاة المخرج والفنان الأردني خالد الطريفي

نقيب الفنانين يكشف سبب وفاة المخرج والفنان الأردني خالد الطريفي
التاريخ
9/21/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ليلى القرشي
توفي المخرج والفنان الأردني خالد الطريفي اليوم عن عمر يناهز الـ 68 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان وفقاً لما اكده نقيب الفنانين الاردنيين محمد العبادي
واضاف العبادي لـ "الوكيل الإخباري" ان الفنان عانى مؤخرا من مرض السرطان حيث كان يرقد على سرير الشفاء منذ اكثر من شهرين .
ونعاه العبادي عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً :" بمزيد من الحزن والاسى واللوعة .. انعي وفاة الزميل خالد الطريفي "
ونعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الفنان المسرحي خالد الطريفي الذي وافاه الأجل اليوم بعد مسيرة من الانجازات
وقالت النجار، في بيان صحفي، صدر عن الوزارة، إنّنا نتألّم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدّم جهده في سبيل خدمة عشّاق المسرح وكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحيّة أردنيّة يشار إليها بالبنان
يشار إلى أنّ الفنان الطريفي من مواليد سنة 1955 بالزرقاء، وهو مخرج وممثل، حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979 كما درس في القاهرة من عام 1974 حتى 1977 وفي العام 1983 عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن ونال جوائز عديدة .
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