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رفع علم الأردن في قرية الرياضيين بالألعاب الآسيوية

9/21/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جرى صباح الخميس مراسم رفع العلم الأردني وعزف السلام الملكي في قرية الرياضيين في مدينة هانغتشو الصينية، بحضور سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.
وتبادلت سمو الأميرة سارة الدروع التذكارية مع عمدة قرية اللاعبين لي هولين بحضور عدد من لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية والوفد الإداري للبعثة.
وكانت منتخبات المبارزة والرماية والجمباز والرياضات الإلكترونية قد وصلت مساء الأربعاء إلى مدينة هانغتشو لتنضم إلى منتخبي الملاكمة والتايكواندو واللذين وصلا إلى الصين في وقت سابق.
وتستعد مدينة هانغتشو الصينية لاستقبال أكثر من 12 ألفاً و400 لاعبة ولاعب يُمثلون 45 دولة حيث من المقرر أن تُفتتح الدورة بشكلٍ رسمي يوم السبت.

ملاعب

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