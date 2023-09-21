استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد
التاريخ
9/21/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن حملة تنفذها الجهات المعنية لإزالة مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع والتقاطعات، مستمرة لليوم الثالث على التوالي .
وأشار العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين لجهات أمنية وقضائية تم توديعهم للجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21092023000208011052ID1107113716
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.