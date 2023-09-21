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استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

9/21/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن حملة تنفذها الجهات المعنية لإزالة مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع والتقاطعات، مستمرة لليوم الثالث على التوالي .
وأشار العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين لجهات أمنية وقضائية تم توديعهم للجهات المعنية.

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