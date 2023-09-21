GAC الأردن تحتفل مع نخبة من الشخصيات الإعلامية والمؤثرين بمناسبة إطلاق سيارة AION Y



وكانت فقرات الفعالية التي تميزت بأجوائها الاحتفالية، قد انطلقت مع الإعلامي وصانع المحتوى يزيد أبو الفيلات، بكلمة رحب معها بالضيوف، تبعتها كلمة استهلالية ألقتها نائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة "GAC MOTOR" العالمية، وانغ دان، متحدثة ضمنها حول الموثوقية والاعتمادية التي تتمتع بها الشركة، والتي أسفرت عن نموها الإيجابي الثابت، والمترافق مع الأداء الإنتاجي والبيعي المتزايد على أساس سنوي، والذي تخطط لرفعه من 2.4 مليون وحدة كما في العام 2022، إلى 3.5 مليون وحدة مع إيرادات تزيد على 600 مليار يوان صيني وإجمالي أرباح تزيد على 66 مليار يوان صيني، بحلول نهاية خطتها الخمسية الرابعة عشرة وفقاً لاستراتيجية "1615"، وإلى أكثر من 5 مليون وحدة بعائدات تزيد على تريليون يوان صيني بحلول العام 2035، تحقيقاً لرؤيتها للتحول لمؤسسة ذات قدرة تنافسية عالمية تهدف لمواصلة خلق القيمة لحياة الناس المتنقلة الأفضل.



وقالت دان خلال كلمتها بأن سيارات الشركة الكهربائية تواصل الصعود في مسارها في السوق الصينية، معربة عن ثقتها بأنها ستسير بنفس المسار التصاعدي في السوق الأردنية، مع خطط لرفدها بالمزيد من النماذج التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للزبائن.



وتضمنت الفعالية لمحة قدمها أبو الفيلات عن علامة "GAC MOTOR"، وعن تاريخها وجذورها التي تعود لمجموعة "GAC"، التي تتفرد عن معظم الصناعات الصينية في مجال السيارات، بفضل استفادتها من خبرة المجموعة الأم بإنتاج كميات كبيرة من السيارات لغيرها من العلامات التجارية العالمية.



تبع ذلك استعراضاً مبتكراً لسيارة AION Y الكهربائية بالكامل، اشتمل على تقديم نظرة عن كثب عليها وعلى ميزاتها ومواصفاتها، بمشاركة المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين والخبير في قطاع السيارات محمد الزرو، الذي تحدث حول التطورات المتسارعة في سوق السيارات الكهربائية، مبيناً أن الأفضلية ضمن المنافسة العالمية ستتجه نحو السيارات ذات البطاريات القوية والموفرة للطاقة، والتي تخدم المستهلك من حيث قطع مسافات طويلة مع تقليل الوقت اللازم للشحن، مشيراً لتصدر علامة "GAC" هذا المجال التنافسي.



وقد ركزت "GAC" الأردن في تصميم فعاليات الحفل بشكل رئيسي، على تجسيد المزايا التي لا تضاهى لسيارات "GAC MOTOR"، والتي تبشر بالهيمنة على سوق السيارات الكهربائية، حيث الأداء القوي والإمكانات التكنولوجية الرائدة والجودة الشاملة، التي وقفت وراء سمعة العلامة الطيبة، وحصدها لقائمة طويلة من الجوائز والتصنيفات والإشادات المرموقة، خاصة مع تحولها للعلامة الأكثر نمواً في الصين خلال فترة قياسية نسبياً من انطلاقها مع نمو آخر متسارع في أسواق الشرق الأوسط.



وقد حظي الحاضرون بالفرصة للتعرف على خصائص ومواصفات سيارة AION Y الجديدة التي تجعلها تقدم تجربة قيادة سلسة وممتعة وآمنة، بمكوناتها وتجهيزاتها الموجهة لراحة الركاب.



وتتسم السيارة بمقصورة داخلية واسعة، ومقاعد فاخرة محتوية على نظام تبريد وتدفئة، كما أنها تحتوي على شاشة مبهرة قياس 14.6 بوصة، وشاحن لاسلكي، وأنظمة صوت وترفيه، وتجهيزات وأنظمة سلامة وأمان متقدمة كنظام تثبيت السرعة المدمج، ونظام تحذير تغيير المسار، ونظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ، ونظام كاميرا المراقبة بزاوية 360 درجة، مع مجموعة متنوعة من أنظمة المساعدة، وغيرها الكثير. ولا تقتصر مزايا السيارة على تصميمها العصري، بل أنها تتسم بأدائها الكفؤ الذي يمكنها من قطع مسافة تصل إلى 500 كم في الشحنة الواحدة دون توقف، بفضل المحرك الكهربائي الذي يقدم قوة أداء تبلغ 135 كيلو واط (181) حصاناً وعزم دوران 225 نيوتن/متر، والبطارية المتطورة (Mgazine Battery)، بسعة عالية تبلغ 64 كيلو واط في الساعة، والتي توفر أداء وعمراً أطول مع خاصية متطورة للحماية من الحريق، والمعززة ببطارية متطورة إضافية.

وقد اختتمت الفعالية الاحتفالية فقراتها بالتفاعل بين الحاضرين والاستمتاع بالأداء الموسيقي الحي.



ويشار إلى أن علامة "GAC MOTOR" كانت قد بدأت عملياتها في الأردن عام 2015، فيما تعود جذورها للعام 1997؛ حيث تأسست آنذاك في جوانزو في الصين. وقد تمكنت علامة "GAC MOTOR" من استقطاب شريحة واسعة ومتنامية من جمهور المستهلكين في الصين، وهو ما انعكس على نتائجها البيعية؛ حيث استطاعت بيع ما مجموعه 41,012 سيارة جديدة في شهر نيسان 2023 فقط من موديل AION وحده، محتلة مع هذا الرقم المركز الثاني في المبيعات المحلية، ومتجاوزة به علامة تسلا في مبيعاتها.