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بيكيه يحسم موقفه من رئاسة برشلونة

9/21/2023 9:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، من الدخول في سباق المنافسة على مقعد رئيس النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي للنادي الكتالوني خوان لابورتا في صيف 2026.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أحد المديرين التنفيذيين لبرشلونة التقى مع بيكيه قبل عدة أسابيع، وتحدثا سويًا حول موقف النجم السابق للبلوجرانا من الترشح لرئاسة النادي.
وأضافت الصحيفة: "بيكيه كان واضحًا، فهو بعيد عن عالم كرة القدم المحترفة، وفي الوقت الحالي ليست لديه أي نية للعودة، حيث يشعر بالراحة التامة ولم يفكر حتى الآن في المنافسة على رئاسة النادي الكتالوني".
وأشار التقرير، إلى أن بيكيه في الوقت الحالي لا يرى نفسه رئيسا لبرشلونة، حيث أن لديه أولويات أخرى في حياته، سواء من الناحية المهنية أو الشخصية.

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