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تفاصيل إصابة ميسي

9/21/2023 9:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن "النجم ليونيل ميسي تعرض لإصابة أثناء مباراة إنتر ميامي أمام تورنتو في الدوري الأمريكي".
ذكرت الصحيفة أن أسطورة الأرجنتين غادر الملعب بعد مرور 37 دقيقة فقط ولم يستكمل اللقاء.
وأشارت إلى أن قرار استبدال ميسي بسبب شعوره بالإرهاق وإصابته في ساقه اليمنى ليقرر المدرب تاتا مارتينو خروجه من الملعب.
وحقق إنتر ميامي الفوز على تورنتو 4-0 ليستعيد انتصاراته عقب خسارته في الجولة الماضية أمام أتلانتا يونايتد 2-5.

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