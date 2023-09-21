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أرقام كارثية تعيد اليونايتد لعهد ما قبل فيرغسون

9/21/2023 9:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تابع مانشستر يونايتد نتائجه الكارثية هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه بايرن ميونخ (3-4)، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأثبت اليونايتد عجزه خارج أرضه بسقوطه في 18 مباراة من أصل 35 خاضها في ملاعب منافسيه بكافة البطولات، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
وذكرت الشبكة أنه منذ مارس 2022، لم يسجل أي فريق من البريميرليغ نتائج أسوأ خارج أرضه، أكثر من اليونايتد، سوى وست هام بسقوطه في 20 مباراة.

وأفادت أيضا بأن المان يونايتد خسر 4 من أول 6 مباريات خاضها في بداية الموسم الحالي بمختلف البطولات، وهو ما لم يتحقق منذ موسم 1986-1987 تحت قيادة المدرب رون أتكينسون، الذي خلفه أليكس فيرغسون بعدها.

وسجل اليونايتد أيضا رقما كارثيا، باستقبال شباكه 14 هدفا في كافة البطولات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البريميرليغ.

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