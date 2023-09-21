سيمور هيرش ينشر مقالا محبطا لكييف ويعنونه بـلحظة سيئة لزيلينسكي

سيمور هيرش ينشر مقالا محبطا لكييف ويعنونه بـلحظة سيئة لزيلينسكي
التاريخ
9/21/2023 9:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش الحائز لجائزة بوليتزر بأن القوات الأوكرانية محبطة، ولن تكون قادرة على اختراق خطوط الدفاع الروسية ولم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.
جاء ذلك في مقال نشره هيرش على موقع Substack، حمل عنوان "لحظة سيئة لزيلينسكي"، حيث نقل عن مصدر استخباراتي أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد أن كييف محبطة، وأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة.
ويتابع هيرش: "هناك عناصر مهمة داخل الاستخبارات الأمريكية تعتقد، بناء على التقارير الميدانية والاستخبارات الفنية، أن الجيش الأوكراني المحبط قد تخلى عن اختراق خطوط الدفاع الروسية المفخخة المكونة من 3 طبقات".
ويقول الصحفي أيضا إن الأوكرانيين تخلوا عن فكرة محاولة الاستيلاء على شبه جزيرة القرم أو الأربع مناطق الروسية الجديدة. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.
كذلك أضاف هيرش، نقلا عن مصدر استخباراتي، أن الحرب مستمرة بسبب أن زيلينسكي يصر عليها، ولا يوجد نقاش حول أي هدنة في مكتبه أو في البيت الأبيض، حيث أنه وبايدن غير مهتمين بمفاوضات من شأنها إنهاء المذبحة الحالية. وكما يشير المصدر، وفقا لهيرش، فإن كل تصريحات كييف حول الهجوم المضاد الناجح هي أكاذيب، إذ لم تكسب القوات الأوكرانية سوى قطع متفرقة من الأرض، ويتم قياس وتيرة التقدم الأوكراني بالأمتار في الأسبوع الواحد.
RT
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