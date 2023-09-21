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سيمور هيرش ينشر مقالا محبطا لكييف ويعنونه بـلحظة سيئة لزيلينسكي

9/21/2023 9:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش الحائز لجائزة بوليتزر بأن القوات الأوكرانية محبطة، ولن تكون قادرة على اختراق خطوط الدفاع الروسية ولم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.


جاء ذلك في مقال نشره هيرش على موقع Substack، حمل عنوان "لحظة سيئة لزيلينسكي"، حيث نقل عن مصدر استخباراتي أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد أن كييف محبطة، وأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة.


ويتابع هيرش: "هناك عناصر مهمة داخل الاستخبارات الأمريكية تعتقد، بناء على التقارير الميدانية والاستخبارات الفنية، أن الجيش الأوكراني المحبط قد تخلى عن اختراق خطوط الدفاع الروسية المفخخة المكونة من 3 طبقات".

ويقول الصحفي أيضا إن الأوكرانيين تخلوا عن فكرة محاولة الاستيلاء على شبه جزيرة القرم أو الأربع مناطق الروسية الجديدة. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.


كذلك أضاف هيرش، نقلا عن مصدر استخباراتي، أن الحرب مستمرة بسبب أن زيلينسكي يصر عليها، ولا يوجد نقاش حول أي هدنة في مكتبه أو في البيت الأبيض، حيث أنه وبايدن غير مهتمين بمفاوضات من شأنها إنهاء المذبحة الحالية. وكما يشير المصدر، وفقا لهيرش، فإن كل تصريحات كييف حول الهجوم المضاد الناجح هي أكاذيب، إذ لم تكسب القوات الأوكرانية سوى قطع متفرقة من الأرض، ويتم قياس وتيرة التقدم الأوكراني بالأمتار في الأسبوع الواحد.

RT

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