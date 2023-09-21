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الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة على مطار ساكي

9/21/2023 9:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما بالطائرات المسيرة كان يستهدف مطار "ساكي" بالقرم.
وقال كريوتشكوف في قناته على "تيليغرام"، "سعت السلطات الأوكرانية إلى نشر أنباء مزيفة معدة مسبقا، حول استهداف مطار ساكي، وقاموا بإعداد واختيار الصور المناسبة.. هناك مشكلة واحدة فقط، دفاعنا الجوي أسقط كل شيء. لقد ضاع عمل تلاميذ المدارس في كييف".


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي كبير على منشآت في شبه جزيرة القرم، وتمكنت أنظمة أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إحباطه ودمرت 19 طائرة بدون طيار فوق شبه الجزيرة.

RT

MENAFN21092023000208011052ID1107113709

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