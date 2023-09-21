الأردن يشارك في قمة طموح المناخ بمقر الأمم المتحدة



وعلى هامش القمة، شارك الوزير الردايدة في جلسة ناقشت تحقيق العدالة المناخية (تسريع الطموح والتنفيذ بشأن التكيف)، أشار خلالها إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب التغير المناخي، وإجراءات التكيف والتخفيف وتسريع مساراتها.



وأكد أن الأردن يؤمن أن التعاون وتبادل الخبرات وتوفير التمويل اللازم والمنح وزيادة الاستثمار، عناصر أساسيه لتسريع إجراءات التكيف مع تبعات التغير المناخية.

