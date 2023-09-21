أديس القابضة تعلن عن السعر النهائي لأسهم الطرح واكتمال عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة

(MENAFN
- FGS Global) الرياض، 20 سبتمبر 2023: تعلن شركة أديس القابضة اليوم (ويشار إليها بـ"أديس" أو "المجموعة" أو "الشركة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات (ويشار إليهم بـ"الفئات المشاركة") بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح ("السعر النهائي") في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").
وتم تحديد السعر النهائي عند 13,50 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 15,242 مليون ريال سعودي (4,065 مليون دولار أمريكي)[1] عند الإدراج. وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62,7 مرة، حينما وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات ما يقارب 286,853 مليون ريال سعودي (76,494 مليون دولار أمريكي).
ومن المقرر أن تكون فترة اكتتاب الأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م)، وتنتهي الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م). يجب على جميع المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب أن يكون لهم محفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.
وقد وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين بـ("المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.
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