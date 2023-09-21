سحوبات "محظوظ سوبر ساترداي" رقم 114 تشهد فوز 1,646 مشاركاً بجوائز نقدية بقيمة 1,860,000 درهم

(MENAFN
- Ewings) 5 فبراير 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: غيرت سحوبات "محظوظ سوبر ساترداي" التي تحمل الرقم 114 حياة 1,646 مشاركاً تقاسموا جوائز نقدية بقيمة 1,860,000 درهم إمارتي. وقدم السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى الآن 31 مليونيراً على مدار عامين منذ إطلاق عملياته.
وبينما لم يتمكن أي مشارك من الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم هذا الأسبوع، فاز في السحب الكبير 43 من سعداء الحظ بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمسة الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 23,256 درهم إماراتي. كما فاز 1,600 مشاركاً بـمبلغ 350 درهم لكل منهم بعد مطابقتهم لثلاثة أرقام.
فيما شهد سحب القرعة الأسبوعي المضمون فوز ثلاثة محظوظين بمبلغ 300 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لكل منهم، وهم ألان ونوروين من الفلبين ومحمد من الهند، والذين يحملون أرقام هوية السحب 29551588، و29542734، و29684082 على التوالي. يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم على الموقع الإلكتروني واختيار مجموعتين مختلفتين من الأرقام للدخول في سحبين مختلفين يوم الجمعة ("فنتاستك فرايداي") ويوم السبت ("سوبر ساترداي"). ويمكن للمشتركين اختيار 5 من أصل 49 رقم للدخول في سحوبات "سوبر ساترداي" لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم، والجائزة الثانية بقيمة مليون درهم والجائزة الثالثة بقيمة 350 درهم. وسيدخلون تلقائياً في سحب القرعة الأسبوعي يوم السبت الذي يقدم ثلاث جوائز مضمونة بقيمة 100 ألف درهم لثلاثة فائزين كل أسبوع. أما بالنسبة لسحب "فنتاستك فرايداي" الذي أطلق مؤخراً والذي يقام كل ليلة جمعة في تمام الساعة الثامنة، فسيكون على المشتركين اختيار 6 من أصل 39 رقم فقط، لفرصة إضافية للفوز بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم إماراتي.
يلتزم "محظوظ" بتغيير حياة الناس للأفضل، وذلك من خلال منحهم الرخاء وراحة البال.
MENAFN21092023005439012064ID1107113638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.