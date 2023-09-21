"محظوظ" يحتفي بفائز جديد بجائزة 1 مليون درهم

(MENAFN
- Ewings) 20 سبتمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم إجمالاً منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، عن تتويج م د شاهين بجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون، والتي تبلغ قيمتها 1 مليون درهم، وذلك في سحوبات "محظوظ" التي تحمل الرقم 146. وبهذا الفوز، يكون "محظوظ" الذي يستعد للإعلان عن تغييرات في هيكلة جوائزه الحالية، قد أحدث تغييراً جذرياً في حياة الوافد المقيم في المملكة العربية السعودية للأفضل.
ويشكل هذا الفوز علامة فارقة في حياة م د شاهين، بنغلاديشي الجنسية البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يعمل مشرفاً في إحدى شركة المقاولات الخاصة في منطقة الدمام بالمملكة. وقد اعتاد على المشاركة في "محظوظ" بانتظام منذ أن تعرف عليه قبل عام تقريباً عبر تطبيق فيسبوك. على الرغم من مثابرته في المشاركة، إلا أن لحظة فوز شاهين كانت بمثابة مفاجأة رائعة، حيث كان يجلس بمفرده عندما تلقى إشعاراً عبر البريد الإلكتروني من فريق "محظوظ" زف له خبر الفوز السعيد بجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون كونه صاحب رقم هوية السحب 38225819.
كان شاهين في حالة تجمع ما بين الدهشة والسعادة وعدم التصديق في نفس الوقت، وسارع عندها بالدخول إلى حسابه الخاص على "محظوظ" ليتأكد من صحة الخبر الذي سيحدث تغييراً جذرياً في حياته بفوزه بمبلغ 1 مليون درهم: "كانت دهشتي لا توصف عندما أدركت أنني فزت، لم أكد أصدق عيناي عندما رأيت المبلغ في حساب "محظوظ" الخاص بي. إنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا العدد من الأصفار في حسابي. أنا ممتن للغاية لمحظوظ لمنحي هذه الفرصة الكفيلة بتغيير حياتي للأفضل في لمح البصر".
سارع شاهين، والذي يستمتع بقضاء أوقات فراغه في متابعة منافسات لعبة الكريكت، بمشاركة الأخبار السارة مع عائلته في بنغلاديش، والذين كانت فرحتهم لا توصف بفوزه الذي حتما سيغير حياته ويجعل جميع أحلامه في متناول يديه.
كما شهدت سحوبات "محظوظ" التي تحمل الرقم 146 ذاتها حيث تقاسم 731 مشاركاً لجوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 1,379,000 درهماً إماراتياً، بينما فاز 14 مشاركاً بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 200 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمسة الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 14,285 درهم إماراتي، كما فاز 716 مشاركاً بـمبلغ 250 درهم لكل منهم بعد مطابقتهم لثلاثة أرقام.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والنسخة الأخيرة من سحب القرعة الأسبوعي، والذي سيقدم جائزة مضمونة بقيمة 1 مليون درهم لفائز محظوظ أخير، بالإضافة لجوائز أخرى من الفئة الثانية والثالثة.
يلتزم "محظوظ" بتغيير حياة الناس للأفضل، وذلك من خلال منحهم الرخاء وراحة البال.
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