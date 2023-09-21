مشيمة محورية كادت تقضي على حياة الأم والجنين جنوب السعودية

(MENAFN
- Epress release) الرياض
نجح فريق طبي بمستشفى الدرب (جنوب السعودية) في انقاذ حياة سيدة حامل، بعد إيقاف نزيف حاد عانت منه وتسبب في اختناق الجنين.
وأوضحت الصحة السعودية أن المرأة الحامل وصلت إلى قسم الطوارئ الثلاثاء 18 سبتمبر وهي تعاني من نزيف حاد، وعلى الفور أجري لها التشخيص الأولي والأشعة اللازمة، حيث تبين من خلالها وجود مشيمة محورية متداخلة مع جدار الرحم؛ مما أدى إلى اختناق الجنين والتسبب في النزيف الشديد.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي لاستئصال أجزاء من الرحم مع المشيمة والمثانة في عملية جراحية عاجلة استغرقت ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح.
وترقد السيدة رفقة مولدها في قسم النقاهة حتى خروجها بعد التعافي الكامل.
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