إطلاق خدمة العناية المركزة عن بعد في مستشفى سعودي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
دشن مستشفى رأس تنورة العام (شرق السعودية) خدمة العناية المركزة عن بعد "Tele-ICU" كأول منشأة تطلق هذه الخدمة في المنطقة؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، والاستغلال الأمثل للموارد دون الحاجة لتحويل المريض للمستشفيات المركزية.
وتعمل الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع الطبيب الاستشاري المناوب من خلال نقل حي ومباشر، وذلك سعياً للمساهمة في رفع جودة العلاج في المستشفيات الطرفية، كما أن الخدمة لا تتطلب حجز المواعيد، إنما هي خدمة تواصل افتراضي الغرض منها هو دعم فريق العمل في المستشفى الطرفي ورفع جودة وكفاءة الخدمات الطبية.
ويساهم المشروع في سد فجوة الكوادر الطبية المتخصصة التي تعمل لإدارة الطب الافتراضي حالياً لتفعيل واختبار عدة مسارات في الطب الافتراضي ورفع مستويات الخدمة في المنشآت التابعة لتجمع الشرقية الصحي، وسيتم تفعيلها في ثلاث مستشفيات أخرى في الأيام المقبلة، بالتعاون مع الفريق المركزي لاستشارات العناية المركزة.
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