(MENAFN
- Morimak) متاح للشراء فقط على تطبيق Yahaal قبل الحفل المرتقب
يهال تتعاون مع الجابرية الحرة لطرح منتجات فرقة ميامي حصرياً
• الزنكوي: التعاون مع الجابرية الحرة يؤكد التزامنا بتقديم التميز والتنوع لعملائنا
مدينة الكويت، 00 سبتمبر 2023:
أعلنت يهال، "، المنصة الإلكترونية الرائدة لتسوق منتجات الأطفال والرضع، عن تعاونها مع الجابرية الحرة - Free Jabriya، وهي شركة إنتاج مبتكرة مقرها الكويت، لتقديم منتجات فرقة ميامي الحصرية من بضائع وذلك عبر تطبيق Yahaal . حيث قامت العلامتان التجاريتان، الرائدتان في تقديم تجارب لا مثيل لها لعملائهما، بدمج إبداعاتهما لتقديم مفهوم فريد تزامناً مع الإثارة التي سيشهدها حفل فرقة ميامي المنتظر.
ومن خلال هذا التعاون، سيقوم تطبيق يهال بإدراج العديد من التصميمات الحصرية التي ستكون متاحة فقط لعملاء التطبيق. ستتضمن المجموعة القمصان الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى قمصان للأطفال والكبار المستوحاة من أعمال فنية لفرقة ميامي الكويتية الشهيرة. وتأتي منتجات الفرقة قبل الحفل المرتقب لفرقة ميامي والذي نظمته فرقة Free Jabriya في The Arena الأرينا الكويت. والآن يمكن الحصول على تلك المنتجات الحصرية بكل سهولة من خلال تطبيق Yahaal .
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال علي الزنكوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Yahaal: «في يهال، نسعى دائمًا لتحقيق التميز لذا قمنا بتوجيه عملياتنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. ولأن فرقة ميامي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الكويتيين، حرصنا على التعاون مع Free Jabriya لتقديم شيء مميز لعملائنا. وبالنظر إلى الطلب المرتفع على تذاكر الحفل المرتقب، يسعدنا أن نعلن أن البضائع ستكون متاحة على تطبيقنا وجاهزة للتسليم للعملاء قبل الحفل.
وأكد: "يميز تطبيق Yahaal نفسه ليس فقط من خلال شبكة العلاقات المميزة التي يتمتع بها مع مختلف الشركاء، ولكن أيضًا من خلال التزامه الثابت تجاه عملائه. حيث توفر المنصة الشاملة، المصممة خصيصًا للآباء، مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الألعاب والحفاضات وحتى مستحضرات العناية بالبشرة، والتي يتم توصيلها مباشرة إلى منازلهم. وفي سبيل تلبية متطلبات العائلات سريعة الوتيرة اليوم، تتعهد يهال بالتسليم السريع، في مدد زمنية تصل إلى 30 دقيقة لمواقع مختارة داخل الكويت.
وأضاف الزنكوي: "إن دعم احتياجات العائلات من خلال تطبيق متطور هو من أهم أولويتنا. ومن خلال التحديث المستمر، نضمن تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت، مما يسهل على الآباء الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات. كما نضع نصب اعيننا الالتزام بالمعايير الدولية وتقديم مفاهيم مبتكرة، بهدف تقديم تجربة متميزة لعملائنا. ويؤكد التعاون الجابرية الحرة التزامنا بالتفرد والتنوع فيما نوفره لعملائنا."
من خلال عرض مجموعة واسعة من العلامات التجارية المتميزة لمنتجات الأطفال، يضمن تطبيق Yahaal للآباء الوصول إلى أفضل العناصر والمنتجات التي يحتاجها لأطفالهم. وخلال شهر سبتمبر، أصبح ممكناً للمتسوقين الاستفادة من العروض الحصرية المصممة لهذا الشهر، في حين تضمن حملة "العودة إلى المدرسة" المستمرة تجربة تسوق سلسة لجميع مستلزمات المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للعملاء الذين يهدفون إلى الحصول على تجربة خدمة عالية، يوفر اشتراك Yahaal''''s Prime عمليات توصيل مجانية غير محدودة، مما يضمن تسليم المنتجات في الوقت المناسب ودون انقطاع.
الجدير بالذكر، يعد تطبيق Yahaal منصة تسوق فريدة من نوعها ومتخصصة في توفير منتجات الأطفال بمختلف الأعمار بما يشمل فئة حديثي الولادة والرضع، مع توفير خدمات التوصيل السريع للعملاء في غضون 30 دقيقة إلى العديد من المناطق في الكويت. حيث تمنح المنصة الآباء والأمهات العديد من خيارات التسوق لمجموعة مختارة من منتجات الأطفال مثل الألعاب، والحفاضات، ومنتجات الحليب، وعربات الأطفال ، ومقاعد السيارات ، ومنتجات العناية بالبشرة وغيرها من المنتجات.
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