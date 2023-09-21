أمريكية الشارقة وجامعة إدنبرة توقعان مذكرة تفاهم توفر للطلبة فرصًا لاستكمال دراساتهم العليا

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر 2023 — وقعت كليتي الهندسة في كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة مذكرة تفاهم يوم 13 سبتمبر تتيح لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة فرصة استكمال دراساتهم العليا في جامعة إدنبرة ضمن إطار برنامج 4+1، والذي يتيح للطلبة ممن أكملوا أربع سنوات من دراساتهم الجامعية وحصلوا على شهادة البكالوريوس في الهندسة فرصة الانضمام إلى كلية الهندسة في جامعة إدنبرة لمدة عام واحد لمتابعة دراستهم العليا، حيث يحصل الطلبة بناءً على هذه الاتفاقية على أولوية القبول في جامعة إدنبرة بشرط استيفائهم جميع متطلبات القبول. كما ويستفيد الطلبة المتقدمون لجامعة إدنبرة أيضًا من منحة جزئية قيمتها 3,000 جنيه إسترليني.
تتاح لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال برنامج 4+1 فرصة متابعة دراساتهم العليا في مختلف التخصصات الهندسية التي تطرحها جامعة إدنبرة مثل: التصميم والتصنيع الرقمي، وهندسة الطاقة الكهربائية، والإلكترونيات، وعلوم هندسة الحرائق، ومعالجة الإشارات والاتصالات، وأنظمة الطاقة المستدامة، والهندسة الكيميائية المتقدمة والطاقة المتقدمة.
قال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "يمثل هذا التعاون بين الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة إدنبرة فرصة مميزة لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة. فبرنامج 4+1 لن يزود طلبتنا بأساسيات الهندسة فحسب، بل سيسمح لهم أيضًا باستكمال دراستهم العليا في جامعة إدنبرة ذات المستوى العالمي، والحصول على تعليم مرموق يضعهم على طريق التميز والاعتراف الدولي".
ومن جانبه قال البروفيسور أريستيدس كيبراكيس، مدير التدويل في كلية الهندسة بجامعة إدنبرة: "إن هذه الشراكة الأكاديمية الجديدة بين الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة إدنبرة ستسمح لمؤسستينا العالميتين بتأهيل الجيل القادم من المهندسين وتعريفهم بأحدث التقنيات الهندسية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العالمية الحديثة".
تعد هذه الشراكة بين المؤسستين شهادة على التزامهم برعاية قادة الهندسة المستقبليين ومثال على التعاون الدولي لتعزيز التميز الأكاديمي على نطاق عالمي. تعمل كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة أيضًا على تعزيز تواصلها الصناعي وإثراء تجارب الطلبة من خلال إطلاق برنامج "النخبة" الهندسي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي يؤسس من خلال الشراكات الصناعية تعاونًا في مجالات البحث والتطوير وبرامج التدريب والتدريب الداخلي وتبادل المعارف والموظفين والإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والرحلات الميدانية.
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