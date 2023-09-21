"ولاء بلس" توقِّع اتفاقية شَرَاكة استراتيجية مع "التعاونية للتأمين" لتقديم برامج الولاء والمكافآت

(MENAFN
- mslgroup) أبرمت شركة ولاء بلس، الرائدة في مجال برامج السعادة والولاء والمكافآت للموظفين والعملاء، اتفاقيةَ شراكة مع شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبموجب هذه الشراكة، سيكون برنامج "ولاء ون"، الذي تقدِّمه شركة ولاء بلس، هو الشريك الاستراتيجي لشركة التعاونية؛ لتوفير أفضل العروض والخصومات والمزايا لعملاء تأمين المركبات.
وتُعَدُّ "ولاء ون" منصة رقمية تمكِّن الشركات والعلامات التجارية من تفعيل برنامج الولاء والمكافآت لعملائها، وتسمح لهم بجمع النقاط في محفظة رقمية واحدة واستبدالها بمزايا خاصة كالعروض والخصومات.
وبمناسبة توقيع الاتفاقية، أعرب ريان صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ولاء بلس، عن سعادته بإبرام تلك الشراكة مع شركة التعاونية، مُشيدًا بما لمسه من حرص كبير لدى قيادات "التعاونية" على إتاحة برامج سعادة وولاء لعملائهم.
وأضاف ريان صالح قائلًا: "نسعى دومًا داخل ولاء بلس لتطوير منتجات وخدمات تلبِّي احتياجات العملاء، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات لتطبيق برامج لتحسين جودة الحياة وتطوير الاقتصاد والمجتمع، كما تساهم برامجنا في تقديم خدمات ومكافآت ترفع من مستوى استحسان العملاء".
ومن جانبه، أكد المهندس منصور أبوثنين، الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات بشركة التعاونية للتأمين، أن الشراكة الاستراتيجية مع ولاء بلس ستوفِّر لعملاء تأمين المركبات في التعاونية باقة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات على المزايا والخدمات التي تقدِّمها مئات العلامات التجارية الشهيرة داخل المملكة، الأمر الذي يساهم في تعظيم المزايا التي يحصل عليها عملاؤنا، ومن ثَمَّ يتمُّ تعزيز ولائهم للتعاونية.
وأضاف قائلًا: "نحرص دومًا على إطلاق البرامج ذات المزايا، التي تحقِّق القيمة المضافة لعملائنا، وهو ما يدفعنا لإبرام شراكات مع كيانات ناجحة تساهم في تحقيق تلك الأهداف؛ لمواكبة تطلُّعات عملائنا".
MENAFN21092023004993011075ID1107113570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.