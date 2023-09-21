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«فيوز» للأصول الرقمية تغلق جولة تمويل

9/21/2023 9:01:10 AM
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أعلنت ((فيوز))، المنصة الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية لمنصة ناشئة في قطاع الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف ((فيوز)) إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات التقليدية من عرض منتجات أصول رقمية مرخصة لعملائها بسهولة وسلاسة ومن خلال تطبيقاتهم المحلية. وقاد الاستثمار ((فيرذر فينتشرز)) في أبوظبي وبمشاركة ((Liberty City Ventures)) في الولايات المتحدة.

يبلغ حجم سوق الأصول الرقمية في المنطقة 566 مليار دولار مع نمو سنوي بـ48 %. وأكد محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، أن منطقة الشرق الأوسط لديها جميع المقومات اللازمة لتأسيس الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية للأصول الرقمية. وقال: نحن متحمسون للغاية ونتطلع لبناء مستقبل البنية التحتية المالية والأصول الرقمية المرخصة من الإمارات. وقد لعبت اللوائح التنظيمية دوراً محورياً في دعم الإمارات لتحتل موقعاً مركزياً ضمن النظام العالمي لقطاع الأصول الرقمية، ولدينا الفرصة لتوسيع نطاق بنيتنا التحتية في الأصول الرقمية في أنحاء المنطقة.

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