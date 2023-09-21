تطوير برنامج «ثبات» لدعم استثمارات الاقتصاد الجديد

تبنت وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من بينها برنامج ((ثبات)) بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.

وأولت وزارة الاقتصاد أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ولدورها البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وطورت ((الاقتصاد)) برنامج ((ثبات)) لبناء الشركات العائلية، بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات. ويعتبر ((ثبات)) محطة مهمة في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة.

ويستهدف برنامج ((ثبات)) تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

وتشير الإحصاءات إلى أن 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الإمارات هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70 % من إجمالي الشركات في العالم، و60 % من إجمالي القوى العاملة، و70 % من الناتج الإجمالي العالمي.

وتحقق الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً سنوية بنحو 100 مليار دولار، و50 % من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل. وأكد خبراء أن برنامج ((ثبات)) يعتبر الأول من نوعه كبرنامج احترافي لبناء وتنمية الشركات العائلية، وأشاروا إلى أن البرنامج يعتبر نموذجاً للشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص لصالح الاقتصاد الوطني.

فرص عمل

ويرى الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط، أن الشركات العائلية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني لأسباب عدة حيث إنها توفر وظائف وتساهم في خلق فرص عمل مما يقلل من معدل البطالة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد العامري لـ ((البيان)) أن برنامج ((ثبات)) يعتبر الأول من نوعه كبرنامج احترافي لبناء وتنمية الشركات العائلية ورفع استعدادها لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل البرنامج على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل.

مكون أساسي

وقال حمد العوضي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي السابق، إن الشركات العائلية في الإمارات ومنطقة الخليج مكون أساسي في الاقتصاد. وأشار العوضي إلى أن الشركات العائلية تمثل نحو 50 إلى 60 % في قطاع التوظيف بالإمارات. وأضاف إن الشركات العائلية أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحظى بأولوية على أجندة الاقتصاد الوطني والرؤية التنموية المستقبلية.