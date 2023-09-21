الشارقة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول 26 الجاري

تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول (الشراكة من أجل مستقبل اقتصادي واعد)، خلال يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية العراق.

وقد أعلنت غرفة الشارقة عن الانتهاء من الاستعدادات لاستضافة الحدث الذي يشكل انطلاقة لعلاقات اقتصادية وتجارية وصناعية جديدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق، ويتيح فرصاً استثمارية استثنائية سيتم طرحها خلال جلسات المنتدى.

ويشهد منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية، وبالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية، يمثلون كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية الخليجية والعراقية.

وأكد محمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تميز العلاقات القائمة بين الغرفة التجارية والصناعية الخليجية ومثيلاتها في جمهورية العراق، والسعي المشترك لتطوير هذه العلاقات بين الجانبين وبناء أفضل الشراكات بين مجتمعي الأعمال الخليجي والعراقي.