الشارقة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول 26 الجاري

الشارقة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول 26 الجاري
التاريخ
9/21/2023 9:01:09 AM
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تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول (الشراكة من أجل مستقبل اقتصادي واعد)، خلال يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية العراق.
وقد أعلنت غرفة الشارقة عن الانتهاء من الاستعدادات لاستضافة الحدث الذي يشكل انطلاقة لعلاقات اقتصادية وتجارية وصناعية جديدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق، ويتيح فرصاً استثمارية استثنائية سيتم طرحها خلال جلسات المنتدى.
ويشهد منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية، وبالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية، يمثلون كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية الخليجية والعراقية.
وأكد محمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تميز العلاقات القائمة بين الغرفة التجارية والصناعية الخليجية ومثيلاتها في جمهورية العراق، والسعي المشترك لتطوير هذه العلاقات بين الجانبين وبناء أفضل الشراكات بين مجتمعي الأعمال الخليجي والعراقي.
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