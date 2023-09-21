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طفلة مغربية تلفت الأنظار في جائزة الشيخة فاطمة للقرآن

9/21/2023 9:01:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); }); لفتت الطفلة هجر المرابط ممثلة المغرب الأنظار في مسابقة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن، بحفظها لكتاب الله وعمرها لم يتجاوز 11 عاماً، وتعد أصغر متسابقة هذه الدورة، وهي تلميذة في الصف السادس من التعليم الابتدائي، ووالدتها ووالدها من حفظة كتاب الله. وفازت هجر المرابط في هذه السنة بالجائزة الوطنية في مسابقة الطفل الحافظ لأقل من 13 سنة في بلدها المغرب، وبذلك رُشّحت للمشاركة في هذه المسابقة. بدأت هجر المرابط حفظ القرآن بالسماع ولقّنتها والدتها، ولما انتقلت إلى التعليم العتيق؛ وهو فرع من التعليم في المغرب يهتم بالقرآن الكريم والعلوم الشرعية والعلوم الأخرى أكملت حفظه، وهي تحفظ متوناً علمية كثيرة. فعاليات متواصلة واشتدت المنافسة أمس بين 7 متسابقات ضمن اليوم الخامس للمسابقة في دورتها السابعة التي تختتم فعالياتها غداً، بحضور إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة والأعضاء. وتسابق أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية كل من اندي بوصو جاترا من السنغال، حواء دوكوري من مالي، فريدة محمد من أفغانستان، مريم سيري باه من سيراليون، وفي الفترة المسائية الشيخة عليا بنت سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم من الإمارات، عائشة عزة محمد رشيد ويلنغارا من الهند، ومروة أحمد محمود من جيبوتي. وأشاد الدكتور سالم محمد الدوبي عضو لجنة التحكيم من الإمارات بالمستوى المتميز والتنافس الشريف بين المتسابقات المشاركات من أنحاء العالم في المسابقة. وقال: ((نشهد تطوراً ونجاحاً بالدورة السابعة لهذه المسابقة في إطار الجهود التي تقدمها دولة الإمارات لخدمة كتاب الله وحفظته))، مشيداً برعاية القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام ورعاية بالعلماء وحفظة كتاب الله وما تقدمه من دعم لهذه المسابقة وكافة فعاليات الجائزة وأنشطتها. وقالت مريم سيري باه، ممثلة سيراليون، والبالغة من العمر 18 عاماً: درست اللغة العربية، وبدأت الدراسة في سيراليون ثم انتقلت إلى غينيا، ودرست هناك الإعدادية ثم الثانوية، لا أتذكر كيف حفظت القرآن لأنّ أبي من ساعدني في ذلك، لكني بدأته في سن الثامنة، وختمته في الحادية عشرة. من جهة أخرى، أعدت اللجنة المنظمة للمسابقة زيارة لضيوف الجائزة من المتسابقات ومرافقيهن إلى ((برواز دبي)) باعتباره واحداً من أحدث المعالم الثقافية على مستوى الدولة.

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