تدريب 4200 من الكادر التعليمي والإداري على قضايا المناخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تدريب 4200 من الكادر التعليمي والإداري في مدارس الدولة، بواقع 2800 معلم، و1400 مدير ومسؤول تربوي في الدولة على التعليم المناخي، وإيصال صوت أكثر من 70 معلماً وطفلاً حول القضايا البيئية إلى صناع القرار والمجتمع عامة، ضمن بناء القدرات الخضراء، أحد محاور شراكة التعليم الأخضر في ((cop28))، وبهدف المساعدة في خلق مستقبل أكثر وعياً بالقضايا المناخية في دولة الإمارات.

وتعتزم الوزارة بدء أعمال التدريب قبل انطلاق المؤتمر، وبعد انتهاء أعمال المؤتمر، وأوضحت أنها تسعى لاستثمار قدرات المعلمين والشباب لإثراء الحوار، وتعزيز التعاون، والعمل من أجل المناخ، وكانت أطلقت الوزارة سلسلة من المبادرات الرائدة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسيف))، ومكتب التعليم المناخي ومنصة ألف.

كما أوضحت الوزارة أن الشراكة تسهم في بلورة رؤية بيئية مستدامة، قائمة على تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في رفع الوعي البيئي، وتعزيز الممارسات المستدامة، وتمكين جيل الشباب من اتخاذ الإجراءات البيئية الفعّالة، علاوة على استعراض أفضل الممارسات، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتوفير الدعم والتدريب للمعلمين.

وكانت الوزارة كشفت لـ ((البيان))، عن استضافة الجناح الأول من نوعه المخصص لقطاع التعليم، تحت مسمى ((إرث من أرض زايد))، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف، ويهدف الجناح، الذي صمم بأهداف ورؤى واضحة، لإبراز الدور الأساسي لقطاع التعليم في تعزيز وعي الشباب حول التحديات البيئية.