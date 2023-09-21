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17 % هدر الأغذية العالمية خلال البيع بالتجزئة والاستهلاك

9/21/2023 9:01:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); }); أكد المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي، أنه يتم هدر نحو 17 % من الأغذية العالمية في مرحلة البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك. وانطلقت أمس أعمال المؤتمر، الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ويستمر يومين بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مجال الاستدامة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والمياه من داخل الدولة وخارجها، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في الحد من هدر الطعام، وتحرص على تطوير منظومة غذاء مستدامة والتعاون مع شركائها في مختلف أنحاء العالم بهدف نشر أفضل وأحدث النظم المستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء. وقالت في كلمة مرئية مسجلة خلال المؤتمر: ((يأتي المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في توقيت يتم فقد نحو 14 % من الأغذية بعد حصادها حتى مرحلة البيع بالتجزئة، ويتم هدر نحو 17 % من الأغذية في مرحلة البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك))، مؤكدة على أهمية وقف نزيف هدر الغذاء والطعام بالتوازي مع جهودنا لزيادة إنتاج الغذاء بشكل مستدام. الأمن الغذائي وتابعت: ((تولي قيادة الدولة الرشيدة أهمية كبرى لتعزيز الأمن الغذائي المستدام ووقف هدر الطعام وترشيد استهلاكه، وتحث المجتمع على ضرورة ترشيد استهلاك الغذاء واتباع سلوكيات الشراء الصحيحة وأخذ الاحتياجات من دون مبالغة)). وأشارت إلى أن المبادرة الوطنية ((نعمة)) تستهدف تحقيق التزام الإمارات بالحد من فقد الغذاء وهدره بـ50 % بحلول العام 2030، موضحة أنه في العام الماضي عملت المبادرة على مساعدة المقاصف والمطاعم على تقليل هدر الطعام، وأقامت 8 شراكات استراتيجية مع شركاء متنوعين، وحصلت على 44 تعهداً. وقالت إن إعلاننا الأخير عن برنامج ((كوب28)) للنظم الغذائية والزراعية هو شهادة على التزامنا الثابت بتحويل النظم الغذائية العالمية. حيث سنسعى خلال استضافة المؤتمر العالمي أن نحصل على توقيع قادة الدول على إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي، وهو ما سيضمن التزام البلدان حول العالم بتحويل النظم الغذائية إلى نظم أكثر استدامة، والتي سيكون من بينها اعتماد حلول مبتكرة للحد من فقد وهدر الغذاء. فنادق وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، إن مشروع حفظ النعمة أسهم منذ إطلاقه في الحد، بشكل كبير من الإسراف، والحفاظ على النعم التي حبانا الله بها من خلال إعادة تدوير الفائض من الغذاء والكساء والأثاث وغيرها، والتبرع بها للمحتاجين بما يسهم في تعزيز مبدأ التكافل والتراحم والمودة والإخاء والعطاء التي يتميز بها مجتمع الإمارات. وأعرب عن أمله أن تتضمن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، مبادرة تستهدف تشجيع الفنادق العاملة بالدولة على تعديل لوائح عملها الداخلية والمعنية بآليات تعاملها مع الأطعمة الزائدة، بحيث تسهم بدورها في دعم أنشطة برنامج ((حفظ النعمة))، وتوزيعها على الفئات المستفيدة من البرنامج. وتفقد الدكتور حمدان المزروعي وعدد من المسؤولين والمشاركين المعرض المصاحب للمؤتمر، كما شهد مع الحضور الفعالية الخارجية التي تم تنظيمها تحت عنوان ((زراعة شجرة الاتحاد))، وتضمنت زراعة شجرة من أشجار الغاف أمام ساحة انعقاد المؤتمر. يوم عالمي وأفاد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، أن المؤتمر يمثل الخطوة الأولى من رحلة الموافقة الأممية لاعتماد اليوم العالمي لحفظ النعمة، والذي نسعى أن نطلقه من الإمارات إلى العالم كمبادرة تدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2051. وأضاف: نتطلع إلى أن يخرج المؤتمر بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، إلى جانب توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بمختلف مساراتها في ملف حفظ النعم، وتغيير الصورة النمطية عن حفظ النعمة الواحدة ((الغذاء)) وتوجيه الأنظار إلى النعم الأخرى. وشهد اليوم الافتتاحي، تدشين عدد من المبادرات النوعية والتي شملت إطلاق الهوية البصرية الجديدة لحفظ النعمة، والإعلان عن إطلاق مجلة ((غيث)) أول مجلة للأطفال مختصة بحفظ النعمة والاستدامة، فضلاً عن إطلاق ((بودكاست حفظ النعمة)) في مبادرة تسعى من خلالها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تعزيز الوعي بمفهوم النعم. وعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة حوارية بعنوان ((المساهمة في COP28، دور حفظ النعمة في تحقيق أهداف اتفاقية التغير المناخي)). واستعرض الخبراء المشاركون في الجلسة آليات تبني الممارسات المستدامة والتصدي لهدر الطعام. فيما عقدت الجلسة الثانية للمؤتمر تحت عنوان ((الابتكار التقني في حفظ النعم: دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة))، بينما حملت الجلسة الحوارية الثالثة عنوان ((التحسين المستدام من خلال إعادة التدوير والحفاظ على الموارد)). التكنولوجيا واستدامة النعم أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية دور التكنولوجيا في استدامة النعم وأن التكنولوجيا نعمة اخترعها العقل التوّاق للمعرفة والاكتشاف، فمثل كل الاختراعات بدأت حلماً ثم فكرة وتحولت إلى حقيقة وواقع ملموس. وأشارت إلى أن حجم النفايات الإلكترونية التي قدرها العلماء تصل إلى نحو 25 مليون طن العام الماضي منها نحو 600 ألف طن أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية وهواتف محمولة، هذه النفايات ممكن أن تصبح نعمة حين نعيد تدويرها بطريقة مفيدة للإنسان.

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