برنامج حافل لأولى دورات «المنتدى الإعلامي للشباب»

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن برنامج ((المنتدى الإعلامي للشباب)) في دورته الأولى، والذي يتم تنظيمه بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة جميرا- دبي، وقبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه أمس نادي دبي للصحافة بحضور منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وأعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي.

حيث ستتضمن أجندة المنتدى المخصص للشباب جلسات ملهمة والتجارب الإعلامية العربية والعالمية حول عدد من الموضوعات المعنية بمقومات النجاح وتميز الشباب في قطاع الإعلام. ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والشخصيات الإعلامية العالمية والعربية لمشاركة الشباب تجاربهم في مختلف المجالات التي تقع ضمن دائرة اهتمام الشباب والكفاءات الإعلامية، وذلك في إطار مساعي نادي دبي للصحافة في مواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات المعنية بقطاع الإعلام في المنطقة.

تحفيز

وأكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن المنتدى يسعى في أول انعقاد له إلى تحفيز الطاقات الشابة وتعزيز مشاركتها في صنع إعلام المستقبل، انطلاقاً من قناعة كاملة بأن الشباب هم الأقدر على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي بما يملكونه من طاقات مبدعة وفكر متطور وانفتاح على التكنولوجيا وتطبيقاتها والتي ستكون المسؤول الأول عن تشكيل صورة الإعلام في المرحلة المقبلة.

ووجهت الدعوة إلى شباب الإعلاميين للاستفادة من تجارب رواد الإعلام وخبراتهم كركيزة ينطلقون منها في عملية التطوير والتأسيس على الثوابت المهنية من قيم وأخلاقيات إعلامية تشكل الضمانة التي تكفل للإعلام نزاهته ومصداقيته في عصر تتواتر فيه التحديات الناجمة عن التطور السريع في المجال التكنولوجي بما صاحبه من ظواهر غريبة تتطلب قدراً كبيراً من الوعي في التعامل معها.

خبرات

من جهتها، أكدت د. ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن جلسات المنتدى روعي فيها أن تجمع شباب الإعلاميين بأصحاب خبرات كبيرة في المجال الإعلامي، فضلاً عن استعراض تجارب ملهمة لشباب تمكنوا من إثبات ذاتهم وجدارتهم في عالم الإعلام، لاسيما من خلال الفرص الكبيرة التي فتحها التطور التكنولوجي أمام أصحاب المواهب للانطلاق في عالم النجاح والتميز الإعلامي والانتشار، عبر المنصات الرقمية العديدة التي تشكل اليوم نافذة مهمة لإطلالة المواهب الشابة على جمهور عريض في المنطقة والعالم.

بدوره، أكد هشام العلماء، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: ((أن تخصيص أولى دورات المنتدى الإعلامي للشباب بصورة حصرية لطلبة وطالبات الإعلام هو بداية لمرحلة جديدة من العمل المكثف لتأهيل جيل من شباب الإعلاميين المؤهلين وزيادة إسهامهم في القطاع الإعلامي وتأكيد تأثيرهم في الارتقاء بقدراته وتعزيز مواكبته للمتغيرات المحيطة وقدرته على التعامل بكفاءة مع التحديات التي قد تجلبها لاسيما على صعيد التطور التكنولوجي الذي بات اليوم مصدراً للعديد من الفرص التي لا تخلو كذلك من التحديات المهنية لاسيما في المجال الإعلامي)).

أجندة موسعة

ويلقي الكلمة الرئيسية للمنتدى، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ويستضيف المنتدى ضمن برنامج حافل بالتجارب والفعاليات المخصصة للشباب، أصحاب التجارب المُلهِمة وقصص النجاح من جيل الشباب الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من تحقيق مكانة مميزة لهم في ساحات الإعلام، لا سيما الرقمي منها، فضلاً عن استضافة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات إعلامية ومنصات رقمية نجحت في بناء جمهور عريض لها في المنطقة من خلال المنصات الجديدة التي كان التطور التكنولوجي سبباً رئيسياً في ظهورها وانتشارها في المنطقة.

وتتضمن فعاليات المنتدى تنظيم ((خلوة الإعلام للشباب))، حيث أوضحت آمنة خليل، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن الخلوة تهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية الإماراتية وصقل مواهبهم وقدراتهم المهنية، وإمدادهم بمقومات التميز في مجال تخصصهم، من خلال نقاشات مركزة عبر مجموعات عمل ستتطرق إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام وأهم العناصر التي ستساهم في تشكيله، وكيفية التعامل بصورة فعالة مع المتغيرات التي ستحدد مسار التطوير الإعلامي في المرحلة المقبلة، من أجل تأكيد قدرة الكادر الإعلامي الإماراتي الشاب على إثبات ذاته وجدارته أن يكون شريكاً في عملية التطوير بل رائداً لجهودها خلال السنوات القادمة.

وستركز حوارات ((المنتدى الإعلامي للشباب)) الذي سيعقد بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي 2023، وقبل يوم واحد من انطلاقه، على جملة من الموضوعات الحيوية التي تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية النهوض به لمواكبة رؤية الشباب لإعلامه في المستقبل، وكذلك علاقة الشباب بالإعلام سواء بالتأثير فيه أو التأثر بما يقدمه من محتوى، كما سيتضمن مجموعة من جلسات الــ((ماستر كلاسس))، بالتعاون مع مؤسستين عالميتين هما ((نتفلكس)) و((تك توك)).

برامج الواقع مع كريس فيد

وتستضيف واحدة من جلسات المنتدى، مقدم البرامج الإذاعية ((كريس فيد)) المقيم في دبي، والذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون شخص كل صباح، كما يتابعه مئات الآلاف عبر ((إنستجرام))، ليشارك الشباب وحضور المنتدى تجربته الإعلامية حول برامج الواقع، وتحاوره في الجلسة الإعلامية إنجي كيوان.

الطريق إلى الأوسكار

وتحت عنوان ((ما الذي يحتاجه الفيلم العربي للوصول إلى الأوسكار؟))، يستضيف ((المنتدى الإعلامي للشباب)) كلاً من: المخرجة بثينة كاظم، مؤسسة ((سينما عقيل))، والمخرج والمنتج عبدالله بوشهري، والمخرجة والمنتجة نهلة الفهد، للحديث عن التجارب العربية وطموحات تعزيز تنافسية الإنتاج السينمائي العربي على الصعيد العالمي وصولاً إلى الفوز بجوائز ((الأوسكار))، والتي تعد حلماً لكل العاملين في مجال السينما حول العالم.

جلسات ملهمة

ويشارك ضمن مجموعة من الجلسات الملهمة، علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، تجربته الإعلامية ورؤيته في كيفية إعادة ثقة الشباب العربي بإعلامه.

كما يشارك عبداللطيف الصايغ، المدير التنفيذي لوكالة الصايغ للإعلام، تجربته الشخصية في العمل الحكومي بدبي وتأسيس إحدى أكبر الشركات الإعلامية في المنطقة، ومن ثم الانتقال إلى القطاع الخاص ليبدأ قصة نجاح جديدة من خلال ريادة الأعمال في مجال التسويق والاتصالات.

كما سيشارك عبدالرحمن بومالح، مؤسس شركة ((ثمانية))، تجربته الملهمة مع طلبة الإعلام والشباب، حول بدايات النجاح ونظرته للمستقبل.

بدوره، سيشارك أنس بوخش، المؤسس والمدير العام لـ((شركة بوخش براذرز))، تجربته في صناعة البرامج الحوارية والإعلامية، ومفهومة الشخصي لشكل المحتوى العربي الجاذب للشباب.

الإعلام بين جيلين

كما سيشارك الدكتور والكاتب محمد نغيمش، في جلسة تفاعلية، مع صانع المحتوى أحمد المرزوقي، تحت عنوان ((الإعلام بين جيلين))، لتسليط الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين الأجيال وذلك، وما يريده الشباب من الإعلام العربي، كما تسلط الجلسة الضوء على تأثر الشباب بالتكنولوجيا وكيف تغيرت طريقة تفاعلهم مع الواقع.

من الريادة إلى القيادة

وفي إطار الفرص التي تقدمها منصات التواصل الاجتماعي لرواد الأعمال الشباب، ينظم ((المنتدى الإعلامي للشباب))، جلسة نقاشية تحت عنوان ((توظيف التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال))، ويشارك المتحدثون الشباب من خلال هذه الجلسة تجاربهم الناجحة في تأسيس الأعمال والاستفادة من الفرص التي تقدمها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لتطور منتجاتهم وخدماتهم، في ظل التغيرات التكنولوجية المستمرة.

ويشارك في الجلسة كل من رواد الأعمال: خليفة المهيري، وحصة الجسمي، ومحمد السهلاوي، ودينا الهاشمي، وتدير النقاش شيماء السويدي، مديرة براند دبي.

نتفليكس ماستر كلاسس

وإطار الهدف المحدد للمنتدى الإعلامي للشباب، وتطوير الكوادر الشبابية، ينظم المنتدى جلسات ماستر كلاسس بغرض إلهام شباب المستقبل لتطوير مشاريعهم، وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين.

وستقدم هذه الجلسات بمشاركة أكثر من 150 طالباً من كليات الإعلام والشباب، حيث تم تصميم البرنامج لمساعدة الشباب على تعزيز كفاءاتهم الابداعية بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية.

وتشارك منصة ((نتفليكس)) في جلسة حول سرد القصص عبر الأفلام والمنصات الرقمية، حيث تحمل القصص الإنسانية القدرة على إثارة المشاعر والارتباط بالواقع، وستقدم الجلسة للشباب تجربة إعلامية حول العناصر التي تشكل الأنماط المرئية الناجحة، واللحظات الأساسية لإثراء وتعزيز عملية صنع الفيديوهات الخاصة بالشباب وطرق عملية الإنتاج، بالإضافة إلى كيفية مشاركة الأفكار بين الفنانين بدءاً من التطوير المبكر وحتى التقييم النهائي.

تيك توك ماستركلاسس

في العصر الرقمي الحالي، أصبح ((تيك توك)) أكثر من مجرد منصة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفر فرصة مذهلة للشباب والشركات على حد سواء لإظهار إبداعاتهم الحقيقية، حيث ستقدم هذه الجلسة للحضور طرق صناعة القصص ملهمة للجمهور العربي.

وسيشارك في هذه الجلسة مجموعة من صناع المحتوى تجاربهم مع الشباب لتحويل قصصهم على منصة ((تيك توك)) إلى قصة نجاح مؤثرة، حيث سيحصل المشاركون على فرصة للتعرف على الأفكار الرئيسية في مجال المحتوى العربي وتطوير مهاراتهم على أيدي عدد من المختصين في مجال إنتاج القصص المصورة.

وسينصب تركيز ((المنتدى الإعلامي للشباب)) مع انطلاق أولى دوراته بصورة حصرية على مناقشة الموضوعات ذات الصلة بكيفية إعداد وتأهيل جيل إعلامي شاب ومتميز، وذلك قبيل انطلاق الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، والذي تُعقد أعماله يومي 26 - 27 سبتمبر، بمشاركة نخبة من أبرز الوجوه الإعلامية ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية وغيرهم من المعنيين بالمجال الإعلامي ضمن مختلف تخصصاته، لمناقشة مستقبل الإعلام وأهم العوامل المؤثرة في تشكيل صورته خلال المرحلة المقبلة.