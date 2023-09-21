برنامج مكثف من الفعاليات المصاحبة للمنتدى

وفرت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي ضمن دورته الحادية والعشرين، كافة التجهيزات اللازمة لتمكين الإعلاميين من داخل الدولة وخارجها من القيام بمهامهم بغاية السهولة، في سبيل تسهيل مهام الأطقم الإعلامية المكلفة بتغطية الجلسات والفعاليات.

وقالت علياء الذيب، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى إنه تم تجهيز المركز الإعلامي بكافة الإمكانات اللازمة لتمكين الإعلاميين المعنيين بتغطية نقاشات المنتدى من بث تغطياتهم بأسلوب سلس، من خلال توفير روابط الإنترنت اللاسلكية السريعة وتوفير شاشات وسماعات لتمكين الإعلاميين من متابعة الجلسات من داخل المركز.

وعن الترتيبات الخاصة بالعلاقات الإعلامية، قالت علياء الذيب إن التنسيق يجري منذ أسابيع مع كافة المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الذين سيقومون بتغطية الحدث، من أجل ترتيب اللقاءات مع أهم الضيوف بأسلوب احترافي يكفل تلبية تطلعات الإعلام ولا يتضارب مع ارتباطات الضيوف.

اتفاقيات تعاون

كما أوضحت محفوظة صالح، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن أروقة الدورة الـ21 للمنتدى ستشهد مراسم توقيع اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم التي ستتركز في مجملها على تطوير الكوادر الإعلامية لاسيما الشباب، وإيجاد مساقات جديدة لتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية دفع الإعلام العربي قدماً خلال المرحلة المقبلة، وتحديد أشكال التعاون الممكنة في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وتستضيف الدورة الحادية والعشرون من ((منتدى الإعلام العربي 2023)) ثلاثة من الكُتّاب المبدعين لتوقيع أعمال مختارة من أحدث وأهم ما قدموا من كتابات، وهم د. أسامة عبدالرؤوف الشاذلي الذي سيوقع روايته ((أوراق شمعون المصري))، والكاتب اللبناني الدكتور خالد غطاس الذي سيوقع روايته ((ليس هذا ما كتبت))، والكاتبة الإماراتية ريم الكمالي وستقوم بتوقيع روايتها ((يوميات روز)) كما ستستضيف الكتاب الثلاثة في جلسات حوارية لمناقشة أفكار أعمالهم.

وقالت رقية الجابري، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي إن استضافة المنتدى للكتاب الثلاثة تعكس مدى الاهتمام بتشجيع الفكر المبدع والكلمة البناءة التي تسهم في إثراء الحياة الفكرية والإبداعية في دولة الإمارات والعالم العربي.

ويشارك في كل من المنتدى الإعلامي للشباب وفي منتدى الإعلام العربي ثمانية من المشاريع الأعضاء في مبادرة ((بكل فخر من دبي)) وهي إحدى أبرز مبادرات براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي والتي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال الشباب ومنحهم الظهور اللازم لتحفيز نجاحهم وتوسيع فرص نموهم.

وحول هذه المشاركة قالت شيماء السويدي، مدير براند دبي عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: ((نسعى من خلال المبادرة إلى إبراز قصص نجاح خرجت من دبي وتمكنت من تحقيق ذاتها في عالم ريادة الأعمال..

والمشاريع الأعضاء في ((بكل فخر من دبي)) تعكس قصة النجاح الكبيرة لدبي كمركز عالمي للأعمال ونقطة انطلاق أصحاب الأفكار والطموحات لتحويلها إلى إنجازات ونجاحات، ونحن حريصون على منح أعضاء المبادرة فرصة للظهور وتقديم منتجاتهم المتميزة في أكبر المحافل والمناسبات التي تستضيفها دبي على مدار العام ومن أبرزها منتدى الإعلام العربي)).

أحلام الطبيعة

وسيميز مقر منتدى الإعلام العربي هذا العام عمل إبداعي ضخم بارتفاع 8 أمتار وعرض 8 أمتار للفنان والمصمم العالمي رفيق أناضول، المتخصص في مجال التصميمات والأعمال الفنية المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو من أبرز رواد توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم الأعمال الفنية، والذي لاقت إبداعاته شهرة عالمية واسعة النطاق.

العمل سيحمل عنوان ((هلاوس الآلة - أحلام الطبيعة)) - Machine Hallucinations – Nature Dreams -، ويمثل تجسيداً عملياً لكيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع البصري، ويهدف للتوعية بأسلوب غير مباشر بضرورة الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأوضحت حصة المطروشي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن استضافة هذا العمل يوضح أثر الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي وكيف ستستحدث التكنولوجيا التي جلبتها الثورة الصناعية الرابعة معايير جديدة من شأنها تغيير وجه الإعلام والعديد من المجالات الأخرى، انطلاقا من حرص المنتدى على إطلاع الحضور وبصورة عملية على أبرز المستجدات في هذا الخصوص.

وفي إضافة جديدة، سيضم منتدى الإعلام العربي غاليري لأفيشات الأفلام القديمة يأخذ الحضور في رحلة عبر الزمن إلى العصر الذهبي للإنتاج السينمائي، وذلك من خلال.... بوستر سينمائي تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي ويقدمها أحد أهم هواة جمع أفيشات الأفلام القديمة وهو عابد بيبي، المقيم في دبي.

والذي ورث هذه الهواية عن والده محمد بيبي الذي عمل في مجال الطباعة في لبنان وكان يشارك في طباعة تلك الأفيشات التي كان يتم رسمها يدوياً قبل تطور الطباعة إلكترونياً، وتمكن من جمع كم ضخم من تلك الأفيشات.

وقالت عائشة بن كلي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي إن المعرض الذي سيقام لعدد من أهم تلك الأفيشات يعيد إلى الأذهان ما كانت عليه السينما العربية في تلك الحقبة من جودة وتميز حيث يصفها البعض بالعصر الذهبي للسينما المصرية، والتي كان لها الريادة في مجال السينما على مستوى العالم العربي.

((ميّ)) المساعدة الافتراضية

وفي تطبيق عملي لتنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما يمكنها القيام به من عمليات معقدة، ستكون المساعدة الافتراضية ((ميّ)) متواجدة في كافة جنبات منتدى الإعلام العربي، لتقديم المساعدة للضيوف وإرشادهم إلى أماكن وتوقيتات انعقاد الجلسات في مقر المنتدى في مدينة جميرا بدبي، والتعريف بالمتحدثين والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالحدث.

وأوضح محمد سويدان، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن اسم ((ميّ)) أصله مسماها بالإنجليزية ((MAI)) والمكون من الحرف الأول من كلمة ((إعلام)) (Media) والأحرف الأولى من مصطلح ((الذكاء الاصطناعي)) (Artificial Intelligence).. كذلك حرف الميم في الاسم هو الأخير في كلمة ((إعلام)) بالعربية وحرف الياء، هو الأخير في ((الذكاء الاصطناعي)).

ووجهت مريم الملا، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي الشكر الجزيل لشركاء منتدى الإعلام العربي في دورته الـ21 وفي مقدمتهم، موانئ دبي العالمية وهيئة كهرباء ومياه دبي (الشركاء الاستراتيجيون) وإينوك (شريك الطاقة)، وغرف دبي (الشريك الرئيسي) وبنك الإمارات دبي الوطني (الشريك المصرفي) وهيئة الطرق والمواصلات في دبي (شريك النقل) و((دو)) (شريك الاتصال) وشركة Hills Advertising(الشريك الإعلاني)، وكذلك الشركاء الإعلاميين للمنتدى، مؤكدة أن التعاون الكبير الذي يحظى به المنتدى من قبل شركائه من المقومات التي تسهم في تحقيق رسالته على الوجه الأمثل.