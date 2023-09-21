«التسمم المائي».. خطر يؤدي لمضاعفات قد تنتهي بالوفاة

قيل سابقاً ((كل شيء زاد عن حده انقلب ضده))، فكل أمر محمود يعود بالنفع على جسم الإنسان قد يكون قاتلاً حال الإفراط به، وهذا الأمر ينطبق تماماً على الماء ((عصب الحياة)).

حيث أوضح أطباء أن الإفراط في شرب الماء خلال فترة قصيرة يؤدي لما يسمى بـ((التسمم المائي))، والذي يؤدي لمضاعفات لا تحمد عقباها تبدأ بأعراض عصبية كالصداع والهلوسة والارتباك، وقد تؤدي أيضاً إلى حدوث تورم في الدماغ، ومن ثم الوفاة.

وأرجع الأطباء سبب حدوث التسمم المائي إلى أن الكلى تعجز عن التعامل مع الكميات الكبيرة من المياه في حال كانت خلال فترات قصيرة، لاسيما وأنها تستطيع فقط التخلص من كمية محددة من المياه في الساعة الواحدة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور عادل سعيد سجواني، استشاري طب الأسرة: ((جسم الرجل يحتاج فعلياً إلى 3.5 لترات من السوائل يومياً، في حين يحتاج جسم المرأة إلى 2.5 لتر منها، ويشمل ذلك السوائل الموجودة في الطعام. ولذا فإنه من المهم الحفاظ على معدل آمن من شرب المياه، حيث يؤدي التقليل منه أيضاً إلى حدوث حصوات في الكلى، خصوصاً خلال الصيف)).

وأضاف: ((ينبغي استشارة الطبيب حول كمية المياه التي يحتاج إليها الجسم، وذلك بالنسبة للحالات المرضية التي يصعب فيها على الكلى القيام بوظائفها في التخلص من المياه عن طريق البول.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري أمراض الكلى في مستشفى توام: ((يحتاج الجسم الماء للقيام بوظائفه الحيوية اليومية على أكمل وجه، ومع أن نقص الماء في الجسم قد يتسبب بمشكلات صحية عدة، إلا أن الإفراط في شرب المياه قد يتسبب بمشكلات كثيرة، كالتسمم المائي الذي قد يكون قاتلاً)).

وبين الدكتور محمد عبد الحليم أن التسمم المائي يحصل عندما يتم إدخال كميات كبيرة من الماء إلى الجسم بشكل يصعب على الكليتين تصريف الماء الزائد في الوقت المناسب من الجسم. حيث تستطيع الكلى أن تخلص الجسم من كمية محددة من الماء يومياً، ولكنها لا تستطيع التعامل مع تصريف كمية أكبر من ما يقارب 0.8 - 1 لتر من الماء كل ساعة.

وأضاف: ((تتمثل أعراض ومضاعفات التسمم المائي عند البالغين بألم في الرأس وصداع، وغثيان وتقيؤ، وضعف وتشنجات في العضلات، وصعوبة في التنفس، أو العجز التام عن التنفس، وعدم انتظام في ضربات القلب)). مشيراً إلى أنه في الحالات الحادة جداً، قد يتسبب التسمم المائي بحدوث نوبات تشنجية حادة والدخول في غيبوبة قد تؤدي إلى الموت.

إلى ذلك أوضح الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية: ((إنه من الضروري معرفة الكمية الكافية من الماء يومياً لضمان الحصول على هذه الفوائد، حيث إن شرب الماء بطريقة خاطئة قد يسبب ما يعرف باسم ((التسمم المائي)))).

وأضاف: ((تزداد حدة الأعراض في حالات تسمم الماء الشديدة، وذلك نتيجة انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، واضطراب المعادن. حيث يمكن أن يتسبب التسمم المائي بحدوث نوبات تشنجية والدخول في غيبوبة أو حتى الموت، ورغم ندرة حدوث هذا، إلا أن تسمم الماء يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه فوراً)).