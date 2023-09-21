Thursday, 21 September 2023 05:41 GMT

«الدعم السريع» تعلن إسقاط طائرة للقوات المسلحة السودانية

9/21/2023 9:01:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أعلنت قوات الدعم السريع شبة العسكرية في السودان، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم، إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة السودانية، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وجاء في بيان للدعم السريع، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، اليوم، طائرة حربية تابعة لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابيين ظلت تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان دون أدنى اعتبار لقتل هؤلاء الأبرياء».

وتابع البيان أن «طيران الانقلابيين هاجم عدداً من الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الحيوية في مدن العاصمة الثلاث، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، نترحم على القتلى وندعو بعاجل الشفاء للجرحى».

ويشهد السودان صراعاً مسلحاً للسيطرة على البلاد بين الجيش بقيادة الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

MENAFN21092023000110011019ID1107113513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث