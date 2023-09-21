«الدعم السريع» تعلن إسقاط طائرة للقوات المسلحة السودانية

أعلنت قوات الدعم السريع شبة العسكرية في السودان، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم، إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة السودانية، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وجاء في بيان للدعم السريع، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، اليوم، طائرة حربية تابعة لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابيين ظلت تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان دون أدنى اعتبار لقتل هؤلاء الأبرياء».

وتابع البيان أن «طيران الانقلابيين هاجم عدداً من الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الحيوية في مدن العاصمة الثلاث، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، نترحم على القتلى وندعو بعاجل الشفاء للجرحى».

ويشهد السودان صراعاً مسلحاً للسيطرة على البلاد بين الجيش بقيادة الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.