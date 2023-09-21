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قناة رئيس الشيشان على «تليغرام» تكشف حقيقة مرضه

9/21/2023 9:01:06 AM
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كشفت القناة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لرمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، حقيقة الأنباء المتداولة عن مرضه.

وعرضت القناة مقطع فيديو، اليوم، يظهر فيه قديروف، نافيةً تقارير على وسائل تواصل اجتماعي أفادت بتردي صحته.

وأظهرت المقطع قديروف جالساً عند حافة سرير رجل يُقال إنه «العم العزيز ماجوميد عبد الحميدوفيتش قديروف»، ويقبّل يد الرجل ورأسه، ولم يتضح توقيت تصوير المقطع.

وورد في منشور قيل إن قديروف كتبه بنفسه: «حمداً لله، أنا حي وبخير، ولا أفهم إطلاقاً سبب وجود جلبة حتى في حالة مرضي».

ولدى سؤال الكرملين، هذا الأسبوع، عن تقارير ذكرت أن قديروف (46 عاماً) تلقى العلاج في أحد مستشفيات موسكو، قال إن ليس لديه معلومات عن الأمر.

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