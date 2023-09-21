Thursday, 21 September 2023 05:41 GMT

فنان شهير يرفض تجسيد شخصية اللاعب محمد صلاح

9/21/2023 9:01:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

رفض فنان شهير تجسيد شخصية اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في عمل فني.

وكشف الفنان المصري ميدو عادل عن سبب رفضه، موضحاً أن ملامحه لا تشبه ملامح صلاح.

وقال ميدو، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «النهار»، إنه قد يشبه النجم الرياضي من حيث الشكل العام، مؤكداً أنه لا اشتراك بينهما في الملامح.

وأضاف أن صلاح يُعَدُّ مسيرة رياضية لم تكتمل بعد، معرباً عن قناعته بضرورة الابتعاد عن حياته مع المحافظة عليه بوصفه «جوهرة كبيرة».

وأكد أنه لا جدوى من تناول سيرة صلاح في عمل فني الآن، لافتاً إلى أن نجاحاته لا تزال ممتدة.

كانت أنباء قد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد باستعداد ميدو لتجسيد شخصية صلاح خلال عمل فني منتظر من تأليف عمرو محمود ياسين.

يُذكر أن ميدو عادل حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم «التمثيل والإخراج» عام 2011، وكانت انطلاقة مسيرته الفنية من خلال المسرح، إذ شارك في العديد من المسرحيات، واتجه إلى الأفلام القصيرة، ثم دخل مجال الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي «الجامعة» للمخرج هاني خليفة، و«حكايات وبنعيشها: كابتن عفت» مع الفنانة ليلى علوي، وقدَّم في السينما فيلمي «لا مؤاخذة»، و«الجزيرة 2».

MENAFN21092023000110011019ID1107113509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث