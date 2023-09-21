فنان شهير يرفض تجسيد شخصية اللاعب محمد صلاح

رفض فنان شهير تجسيد شخصية اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في عمل فني.

وكشف الفنان المصري ميدو عادل عن سبب رفضه، موضحاً أن ملامحه لا تشبه ملامح صلاح.

وقال ميدو، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «النهار»، إنه قد يشبه النجم الرياضي من حيث الشكل العام، مؤكداً أنه لا اشتراك بينهما في الملامح.

وأضاف أن صلاح يُعَدُّ مسيرة رياضية لم تكتمل بعد، معرباً عن قناعته بضرورة الابتعاد عن حياته مع المحافظة عليه بوصفه «جوهرة كبيرة».

وأكد أنه لا جدوى من تناول سيرة صلاح في عمل فني الآن، لافتاً إلى أن نجاحاته لا تزال ممتدة.

كانت أنباء قد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد باستعداد ميدو لتجسيد شخصية صلاح خلال عمل فني منتظر من تأليف عمرو محمود ياسين.

يُذكر أن ميدو عادل حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم «التمثيل والإخراج» عام 2011، وكانت انطلاقة مسيرته الفنية من خلال المسرح، إذ شارك في العديد من المسرحيات، واتجه إلى الأفلام القصيرة، ثم دخل مجال الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي «الجامعة» للمخرج هاني خليفة، و«حكايات وبنعيشها: كابتن عفت» مع الفنانة ليلى علوي، وقدَّم في السينما فيلمي «لا مؤاخذة»، و«الجزيرة 2».