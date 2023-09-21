أرسنال يسحق أيندهوفن مع العودة لدوري أبطال أوروبا

استهل أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة أمس.

وبعد ست سنوات من ظهور أرسنال الأخير في المسابقة، سجل أرسنال بواسطة بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، والقائد مارتن أوديجارد في الدقيقة 70.

وسجل ساكا، في ظهوره الأول بالمسابقة مثل العديد من لاعبي أرسنال الآخرين، من مدى قريب بعد مرور ثماني دقائق.

وأضاف تروسار الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية، قبل أن يضمن جيسوس انتصار أصحاب الأرض.

وسيلعب أرسنال، الذي حصد 13 نقطة من أول خمس جولات في الدوري الإنجليزي، في ضيافة لانس في الجولة المقبلة من دوري الأبطال، بينما سيحاول أيندهوفن التعافي أمام إشبيلية.