«النيران الصديقة» تقود نابولي للفوز على براجا

قادت «النيران الصديقة» فريق نابولي الإيطالي للحصول على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمتأخر 2 / 1 على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، مساء أمس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وافتتح جيوفاني دي لورينزو التسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لكن بروما أدرك التعادل لسبورتنج براجا في الدقيقة 84.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، خطف نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، النقاط الثلاث، بعدما أحرز الفرنسي سيكو نياكاتي، مدافع براجا، هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 88.

وبذلك، تصدَّر نابولي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ريال مدريد الإسباني، المتساوي معه في الرصيد نفسه، الذي تغلب بصعوبة بالغة 1 / صفر على ضيفه يونيون برلين الألماني في وقت سابق أمس بالجولة نفسها، بينما بقي براجا بلا رصيد من النقاط.