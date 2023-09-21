إنتر ميلان يخطف تعادلاً صعباً مع سوسيداد

إنتر ميلان يخطف تعادلاً صعباً مع سوسيداد
التاريخ
9/21/2023 9:01:05 AM
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خطف إنتر ميلان الإيطالي تعادلاً صعباً مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني 1 /1، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدَّم سوسيداد عن طريق بريس مينديز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر في الدقيقة 87.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، فاز ريد بول سالزبورج النمساوي على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2/صفر.
وتقدَّم الفريق النمساوي عن طريق ريكو سيمتش من ضربة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يضيف أوسكار جلوخ الهدف الثاني في الدقيقة 51.
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