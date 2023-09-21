إنتر ميلان يخطف تعادلاً صعباً مع سوسيداد

خطف إنتر ميلان الإيطالي تعادلاً صعباً مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني 1 /1، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدَّم سوسيداد عن طريق بريس مينديز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، فاز ريد بول سالزبورج النمساوي على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2/صفر.

وتقدَّم الفريق النمساوي عن طريق ريكو سيمتش من ضربة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يضيف أوسكار جلوخ الهدف الثاني في الدقيقة 51.