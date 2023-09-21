Thursday, 21 September 2023 05:40 GMT

حقيقة عملة مصرية تحمل صورة «توت عنخ أمون»

9/21/2023 9:01:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أثارت صورة متداولة لعملة مصرية تحمل صورة «توت عنخ أمون» جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت الصورة المتداولة عملة من فئة 50 جنيهاً مصنوعة من مادة «البوليمر»، الأمر الذي أحدث ضجَّة بسبب عدم وجودها في الواقع.

وبينما شكَّك كثيرون في صحة الصورة التي رأوا أنها غير حقيقية، ذهب فريق آخر إلى الاعتقاد بأنها عملة جديدة تعتزم الحكومة المصرية طرحها في القريب العاجل.

وكشف الإعلامي المصري عمرو خليل حقيقة الصورة، موضحاً أنها ترجع إلى عام 2016.

وقال خليل، خلال برنامجه أمس «من مصر» على شاشة قناة «سي بي سي»، إن هذه الصورة ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه تم تتبعها من خلال خدمة تدقيق الحقائق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد أنه تم التأكد من أنها معلومة خاطئة، ولا وجود لهذه العملة على أرض الواقع، مبيناً أنه تم رسمها على برنامج «فوتوشوب» ثم طباعتها ورقياً.

وأضاف أن فريق برنامجه بحث عن أصل الصورة، ليجد أنها ترجع إلى مسابقة طُرحت على إحدى صفحات «فيسبوك» ضمن 16 تصميماً آخر، بهدف عمل تصميمات جديدة للعملات.

وذكر أن أحدهم عمد إلى اختيارها عشوائياً ليطبعها ويروّج لها خلال هذه الأيام، مبدياً اندهاشه من هذا التصرف الذي جاء بغرض مجهول.

MENAFN21092023000110011019ID1107113505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث