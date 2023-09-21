حقيقة عملة مصرية تحمل صورة «توت عنخ أمون»

أثارت صورة متداولة لعملة مصرية تحمل صورة «توت عنخ أمون» جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت الصورة المتداولة عملة من فئة 50 جنيهاً مصنوعة من مادة «البوليمر»، الأمر الذي أحدث ضجَّة بسبب عدم وجودها في الواقع.

وبينما شكَّك كثيرون في صحة الصورة التي رأوا أنها غير حقيقية، ذهب فريق آخر إلى الاعتقاد بأنها عملة جديدة تعتزم الحكومة المصرية طرحها في القريب العاجل.

وكشف الإعلامي المصري عمرو خليل حقيقة الصورة، موضحاً أنها ترجع إلى عام 2016.

وقال خليل، خلال برنامجه أمس «من مصر» على شاشة قناة «سي بي سي»، إن هذه الصورة ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه تم تتبعها من خلال خدمة تدقيق الحقائق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد أنه تم التأكد من أنها معلومة خاطئة، ولا وجود لهذه العملة على أرض الواقع، مبيناً أنه تم رسمها على برنامج «فوتوشوب» ثم طباعتها ورقياً.

وأضاف أن فريق برنامجه بحث عن أصل الصورة، ليجد أنها ترجع إلى مسابقة طُرحت على إحدى صفحات «فيسبوك» ضمن 16 تصميماً آخر، بهدف عمل تصميمات جديدة للعملات.

وذكر أن أحدهم عمد إلى اختيارها عشوائياً ليطبعها ويروّج لها خلال هذه الأيام، مبدياً اندهاشه من هذا التصرف الذي جاء بغرض مجهول.