إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان

كشف جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، أن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة أمس، دون وقوع إصابات.

وقال نيلسون: «عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية».

وأضاف: «لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة»، متابعاً: «نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».