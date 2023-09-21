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إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان

9/21/2023 9:01:05 AM
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كشف جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، أن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة أمس، دون وقوع إصابات.

وقال نيلسون: «عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية».

وأضاف: «لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة»، متابعاً: «نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».

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