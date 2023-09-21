إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان

إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان
التاريخ
9/21/2023 9:01:05 AM
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كشف جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، أن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة أمس، دون وقوع إصابات.
وقال نيلسون: «عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية».
وأضاف: «لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة»، متابعاً: «نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».
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