كين يقود بايرن لفوز مثير على يونايتد

أحرز بايرن هدفين في غضون أربع دقائق من الشوط الأول، ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس.

وبدا بايرن مسيطراً على المباراة رغم دفاعه المهزوز، وانتزع الفوز في مواجهة مثيرة شهدت ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة.

وفرض صاحب الأرض سيطرته بفضل هدفي ليروي ساني وسيرج جنابري في الدقيقتين 28 و32.

لكن يونايتد، الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات، قلَّص الفارق بواسطة راسموس هويلوند بعد أربع دقائق من الاستراحة.

وأعاد هاري كين تفوق بايرن بفارق هدفين من ركلة جزاء بعد لمسة يد على كريستيان إريكسن في الدقيقة 53.

وأحيا كاسيميرو آمال يونايتد بهدف من مدى قريب قبل دقيقتين من النهاية، غير أن البديل ماتيس تيل أراح أعصاب جماهير بايرن بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد بضربة رأس في اللحظات الأخيرة.

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن الذي لم يكن على مقاعد البدلاء بسبب إيقافه مباراة واحدة من الموسم الماضي: «نتيجة تعزز ثقة الفريق وتطوره، لكن ما زال أمامنا بعض الأمور للعمل عليها».

وأضاف: «لعبنا بتحفظ في البداية، وكنا محظوظين بعدم اهتزاز شباكنا. لسنا سعداء تماماً لكن رد فعل الفريق كان جيداً».

واستقبل يونايتد، الذي خسر 3-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون وأرسنال في آخر مباراتين، ثلاثة أهداف على الأقل في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 1978.