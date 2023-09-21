بولندا تعلن توقفها عن تسليح أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أمس، أن بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا.

وأوضح مورافيتسكي أن القرار جاء بهدف تركيز بلاده على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

وردّاً على سؤال من أحد الصحافيين عمَّا إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكرياً على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي: «توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا؛ لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة».