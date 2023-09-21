بولندا تعلن توقفها عن تسليح أوكرانيا

بولندا تعلن توقفها عن تسليح أوكرانيا
التاريخ
9/21/2023 9:01:05 AM
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أمس، أن بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا.
وأوضح مورافيتسكي أن القرار جاء بهدف تركيز بلاده على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.
وردّاً على سؤال من أحد الصحافيين عمَّا إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكرياً على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي: «توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا؛ لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة».
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