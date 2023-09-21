يوتيوب مغشوش يسرق بيانات أجهزة أندرويد

كشف موقع «سنشيل لابس» عن مجموعة من البرامج الضارة التي تحمل فيروساً من نوع «كابرا رات»، والتي تصيب أجهزة الأندرويد، وتقوم بالاستيلاء على بيانات الجهاز والحسابات الإلكترونية، ومن ضمنها برنامجان منسوخان من يوتيوب ويعملان بشكل مشابه كطرف ثالث لبرنامج جوجل لعرض الفيديوهات يوتيوب.

ويستخدم البرنامجان واجهة وشكل يوتيوب ولكن ليسا كتطبيقين كاملين وإنما يعتمدان على «ويب فيو» لفتح نافذة على تطبيق يوتيوب، والبرنامجان غير مطروحين على متجر البرامج الخاص بجوجل «جوجل بلاي»، وإنما يطرحان بصيغة «إي بي كيه» على بعض المتاجر الخارجية لتحميل البرامج.

ويحمل البرنامجان برمجيات خطيرة تنفذ لبيانات المستخدم بمجرد تسجيل الدخول فيهما، كما يطلبان العديد من التصريحات غير المبررة خلال التحميل للولوج على أدق تفاصيل الجهاز والكاميرا والمايكات وحتى حساسات الحركة في الجهاز، إضافة لتصريح بالتلاعب في ملفات النظام الخاصة بالجهاز، وعن طريق ذلك يتلاعب التطبيقان بالكامل في أجهزة الضحية.

وحذر «سينشل لابس» من البرمجيات الفيروسية في التطبيقين، مشيراً إلى أن برمجة الفيروس فيهما محدث ويصعب كشفها، وتعد إصداراً جديداً من فيروس «كابرا رات» القادر على اختراق أدق تفاصيل أجهزة الأندرويد.