يوتيوب مغشوش يسرق بيانات أجهزة أندرويد

يوتيوب مغشوش يسرق بيانات أجهزة أندرويد
التاريخ
9/21/2023 9:01:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
كشف موقع «سنشيل لابس» عن مجموعة من البرامج الضارة التي تحمل فيروساً من نوع «كابرا رات»، والتي تصيب أجهزة الأندرويد، وتقوم بالاستيلاء على بيانات الجهاز والحسابات الإلكترونية، ومن ضمنها برنامجان منسوخان من يوتيوب ويعملان بشكل مشابه كطرف ثالث لبرنامج جوجل لعرض الفيديوهات يوتيوب.
ويستخدم البرنامجان واجهة وشكل يوتيوب ولكن ليسا كتطبيقين كاملين وإنما يعتمدان على «ويب فيو» لفتح نافذة على تطبيق يوتيوب، والبرنامجان غير مطروحين على متجر البرامج الخاص بجوجل «جوجل بلاي»، وإنما يطرحان بصيغة «إي بي كيه» على بعض المتاجر الخارجية لتحميل البرامج.
ويحمل البرنامجان برمجيات خطيرة تنفذ لبيانات المستخدم بمجرد تسجيل الدخول فيهما، كما يطلبان العديد من التصريحات غير المبررة خلال التحميل للولوج على أدق تفاصيل الجهاز والكاميرا والمايكات وحتى حساسات الحركة في الجهاز، إضافة لتصريح بالتلاعب في ملفات النظام الخاصة بالجهاز، وعن طريق ذلك يتلاعب التطبيقان بالكامل في أجهزة الضحية.
وحذر «سينشل لابس» من البرمجيات الفيروسية في التطبيقين، مشيراً إلى أن برمجة الفيروس فيهما محدث ويصعب كشفها، وتعد إصداراً جديداً من فيروس «كابرا رات» القادر على اختراق أدق تفاصيل أجهزة الأندرويد.
MENAFN21092023000110011019ID1107113501
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.